دايما في قلبي.. حكاية جملة عبرت بها دلال عبدالعزيز عن حبها لميرفت أمين «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة صداقة قوية ربطت بين كل من النجمتين دلال عبد العزيز وميرفت أمين، والتي ظهرت في العديد من المواقف المختلفة بينهما طيلة سنوات طويلة، فضلا عن صداقتهما للراحلة الفنانة رجاء الجداوي أيضًا.

سلاسل دلال عبد العزيز وعيد الحب

وخلال استضافة «ميرفت» و«دلال» مسبقًا بإحدى حلقات برنامج «أنا وبنتي» مع الفنان شريف منير وابنته الإعلامية أسما، كشفت الأولى عن سر إعطاء الثانية لها سلاسل مختلفة، موضحة أنها كانت تتهادى بها في كل مناسبة عيد حب.

وقالت «أمين» خلال اللقاء: «دايما اتعودت كل عيد حب على السلاسل، فجابتلنا كل أشكال السلاسل».

والتقطت الفنانة دلال عبد العزيز أطراف الحديث، موضحة الكواليس خلف إحدى السلاسل التي ظهرت بها خلال الحلقة، والتي كانت تحتوي على خرزة زرقاء كبيرة في منتصفها، قائلة: «السلسلة دي من 10 سنين وفيها حروف m وd وr، وعين في النص، وفي أشكال بقا تانية كنت بعملها».

كارت دلال عبد العزيز

ومن جانبها تابعت «ميرفت»، قائلة: «اللي أحلى بقا من دول دايما الكارت بتاع دلال بيكون مكتوب فيه كلام، وفي آخره عبارة، دايما في قلبي».

بعد رحيل الفنان سمير غانم.. دلال عبد العزيز تصارع الحزن والمرض

ولا تزال الفنانة دلال عبد العزيز تصارع المرض، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث تشهد حالتها تدهورا كبيرا، حسبما كشف الإعلامي رامي رضوان، ليلة أمس.

وتحسبًا لسوء حالتها الصحية، لا تزال الأسرة تخفي عنها خبر وفاة الفنان سمير غانم، إلا أن رامي رضوان، كشف عن شعورها بموته.

وتوجد الفنانة دلال عبد العزيز منذ أكثر من أسبوعين داخل مستشفى العزل بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الذي أصيبت به وزوجها الراحل سمير غانم وكانا يتلقيان العلاج داخل الحجر الصحي حتى وافته المنية أول أمس بسبب مرض الفشل الكلوي.