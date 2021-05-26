بعد الطلاق «أون لاين».. زوج هالة صدقي يطلبها في «بيت بالطاعة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تطور جديد شهدته الخلافات القائمة بين الفنانة هالة صدقي وزوجها سامح سامي، فبعد أن زعم قبل فترة بطلاقه لها «أون لاين»، فاجأها قبل يومين برفع إنذار بالطاعة ضدها، وهو الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة جديدة لها.

وردت هالة صدقي على الأمر من خلال تصريحها لـ«هن» بطريقة ساخرة: «قبل كدة طلقني على الهوا.. ودلوقتي رجعني وعملي إنذار بالطاعة.. طب يا ترى هروح البيت دا أون لاين برضو».

وتابعت «هالة» أن الخلافات أصبحت تتخذ طابعًا وصفته بالـ«كوميدي»، مؤكدة أن كل هذه المحاولات التي يجريها الزوج غرضها إعادة الأمور بينهما كما كانت: «كل دا عشان نرجع تاني.. وأنا معرفش مين بيفكرله كدا.. بقى غلبان كدة والله العظيم مش بقول غير يا عيني».

هالة صدقي تتحدث عن خلافاتها في «شيخ الحارة»

وكانت الفنانة هالة صدقي تحدثت للمرة الأولى عن خلافاتها الزوجية في برنامج «شيخ الحارة»، مع المخرجة إيناس الدغيدي، وعقب ذلك تفاجئت بخروج زوجها سامح سامي في بث مباشر عبر صفحته الشخصية، خلال إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا «أنا مايشرفنيش أنك تشيلي اسمي.. أنا كلفت المحامي بتاعي في مصر بإنهاء إجراءات الطلاق بشكل رسمي، وهو زمانه بيعمل ده دلوقتي وأنا طالع معاكم لايف من أمريكا».

وتابع «سامي» منتقدا إياها على موقفها إزاء شماتتها في وفاة والدته بتداولها عبارة «ماتت من حرقة الدم.. مشاكلي وجعت قلبها»، مشيرا إلى أنه يشعر بالاستياء الشديد إزاء اتهامات زوجته له خلال البرنامج ما دفعه لإعلان طلاقها على الهواء.

الأمر الذي قابلته أيضا الفنانة هالة صدقي بسخرية ونفي، نظرا لأن الديانة المسيحية ليس بها طلاق، وخرجت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، نافية، ما جرى تداوله من أخبار بشأن طلاقها على الهواء «في بث مباشر».

وأوضحت الفنانة هالة صدقي خلال منشورها على صفحتها الرسمية «أن تلك الأقاويل المتداولة حول طلاقها غير صحيحة، للأسف بعض المواقع والصحف بتتداول خبر طلاقي على حسب قول الزوج.. وأوكد لكم أن كل الأقاويل كاذبة وغير صحيحة».