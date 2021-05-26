هل أنت منهم؟.. 5 فئات أكثر عرضة للإصابة بعدوى الفطر الأبيض والأسود والأصفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

خلال الأسابيع الماضية، كان هناك ارتفاع حاد في عدد الإصابات الفطرية المبلغ عنها في الهند، والتي يشعر الكثيرون أنها أحدث وباء.

الآن، في حين أن فطار الغشاء المخاطي، أي الفطر الأبيض والأسود ليس نادرا تمامًا أو مرضًا جديدًا في حد ذاته، فإن نسبة الحالات المكتشفة، وقلة توافر الأدوية المضادة للفطريات هو ما يجعل العدوى أكثر ترويعًا في وقت مثل هذا عندما نواجه ضغوطًا من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

الآن، قد لا يصيب داء الغشاء المخاطي كل فرد على حدى، لكنه قد يكون خطيرًا ومميتًا لأولئك الذين يعانون من المضاعفات الصحية والأمراض المزمنة.

والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، في الوقت الحالي، هم الأكثر عرضة للمخاطر والمضاعفات المرتبطة بالعدوى الفطرية، لأن جهاز المناعة لديهم قد لا يكون مجهزًا بما يكفي لمحاربة الأمراض، على وجه الخصوص، هناك بعض الأمراض والمضاعفات الموجودة مسبقًا والتي تزيد من المخاطر في الوقت الحالي، وتتطلب أقصى درجات الحيطة واليقظة.

إليكم 5 فئات أكثر عرضة للإصابة بعدوى الفطر الأبيض والأسود والأصفر، وفقا لموقع indiatimes.

مرضى السكري غير المنضبط

يوجد الآن أعلى خطر للإصابة بالعدوى الفطرية من أي نوع لهؤلاء الأشخاص الذين لديهم تاريخ من ارتفاع مستويات السكر في الدم أو مرض السكري غير المنضبط.

في حين أن مرض السكري يزيد الالتهاب بشكل خطير ويثبط مناعة الجسم، فإن مستويات الجلوكوز المرتفعة تسهل أيضًا دخول الفطريات بسهولة أو انتشارها أو ازدهارها في الجسم وتسبب مضاعفات حيوية.

كما أن مرضى السكري معرضون أيضًا للإصابة بالتهابات الجلد، والكدمات المتكررة التي يمكن أن تسمح أيضًا للفطر بدخول الجسم بسهولة أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمرضى الذين يعانون من مرض السكري الشديد، والمعرضين أيضًا لمواجهة كوفيد الشديد، أن يواجهوا مخاطر إضافية، وبالتالي، فإن مراقبة مستويات الجلوكوز في الدم والحفاظ عليها بشكل جيد أمر بالغ الأهمية.

من لديهم ضعف في الجهاز المناعي

يمكن لبعض الحالات، واضطرابات المناعة الذاتية أن تمنع جهاز المناعة من العمل بشكل جيد أو الدفاع عن الجسم من الأمراض.

بينما تنتشر الفطريات السوداء في الجسم عندما يستنشقها الشخص عن طريق الهواء أو البيئة الملوثة، فإن ضعف أداء الجهاز المناعي أو ضعف المناعة يمكن أن يطيل فترة التعافي ويؤثر على الأعضاء الحيوية الأخرى ويبطئ الشفاء، وبالتالي، يجب على أولئك المعرضين لضعف المناعة في كثير من الأحيان اتخاذ خطوات حذرة مضاعفة لحماية أنفسهم.

المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز

يعد فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، أحد أكبر الحالات المساهمة في تثبيط المناعة، والتي لا تجعل الشخص عرضة للإصابة بالمرض كثيرًا فحسب، بل تُصاب أيضًا بالعدوى الفطرية، كما أن مخاطر التعافي المطول والنتائج السيئة ومخاطر الوفاة مرتفعة أيضًا.

قد تؤثر المخاطر المماثلة أيضًا على أولئك الذين يعانون من / أو لديهم تاريخ من السرطان، أو الذين يستخدمون المنشطات المثبطة للمناعة لفترة طويلة إلى حد ما، تم ربط الاستخدام المفرط أو العشوائي للستيرويدات والأدوية المضادة للبكتيريا بزيادة حالات الإصابة بالفطريات المخاطية في الوقت الحالي.

أولئك الذين مر على تعافيهم من كورونا ستة أسابيع

تم ربط غالبية حالات الفطر الأبيض والأسود في الوقت الحالي بالمرضى الذين تعافوا من كورونا، أو تم نقلهم إلى المستشفى لعلاج كوفيد، كما أن المرضى الذين تعافوا من كورونا في غضون 6 أسابيع معرضون بشدة للخطر.

في حين أنه لا يزال من غير المعروف ما إذا كان COVID-19 ، نفسه هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع الإصابات الفطرية، فمن المهم أن نتذكر أن محاربة كورونا يمكن أن تجعل الجسم ضعيفًا للغاية، خاصة بعد أسابيع من مرحلة التعافي إذا كان أحد ليس شديد الحذر.

نظرًا لأن كورونا يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مضاعفات حيوية في الأعضاء، فهناك خطر كبير من الإصابة بعدوى مثل داء الغشاء المخاطي في هذه المرحلة.

أولئك الذين يعانون من كوفيد الشديد أو الحرج، والذين وضعوا تحت العناية المركزة / العلاج بالأكسجين يواجهون مخاطر عالية.

مرضى اضطرابات الكلى

يمكن أن يضر التلف والفشل الكلوي بمناعتك لأنه يمكن أن يضعف جسمك ويسهل على الجراثيم الدخول للجسم والتسبب في أضرار لاحقة.

يمكن أن يعيق التلف الكلوي أيضًا وظيفة بعض العناصر الغذائية المناعية الحيوية التي تنتجها الكلى، وبالتالي، فإن أي شخص لديه تاريخ من التلف أو الفشل الكلوي يواجه خطرًا كبيرًا للإصابة بالمضاعفات المعدية، مثل المرضى الذين يعانون من عيوب المناعة أو العلاجات المثبطة للمناعة، قد توجد مخاطر مماثلة لأولئك الذين يعانون من تلف الكبد.