كورونا اليوم: أعراض جديدة للمضاعفات.. وأطعمة يجب أن تتناولها المرأة الحامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا. "الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

أطعمة يجب أن تتناولها المرأة الحامل

تعتبر الموجة الثالثة من فيروس كورونا أكثر ترويعًا للنساء الحوامل، ومن المهم الآن أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على الصحة والسلامة، إليك بعض الأطعمة الجيدة التي يجب على المرأة الحامل تضمينها في نظامها الغذائي وفقا لموقع timesofindia.

الأطعمة الغنية بفيتامين سي، ومنتجات الألبان، كل الحبوب، المأكولات البحرية، الخضار الورقية.

5 أطعمة طبيعية مضادة للفيروسات يجب تناولها

إن تناول الأطعمة المضادة للفيروسات سيشحن جهاز المناعة لديك ويساعد أيضًا في التعافي السريع بعد الإصابة بالفيروس، إليك 5 أطعمة طبيعية مضادة للفيروسات يجب تناولها وفقا لموقع timesofindia.

الأطعمة هي الريحان و بذور الشمر والثوم والزنجبيل و الكركم.

أعراض جديدة للمضاعفات لدى مرضى كوفيد

قالت الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلك "روس بوتريبنادزور"، إن خبراءها تمكنوا من اكتشاف وتحديد علامة جديدة تشير إلى احتمالية عالية لتلف الأوعية الدموية بعد الإصابة بكوفيد-19.

وأضافت الهيئة: "حدد خبراء معهد موسكو لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، علامة جديدة لإصابة الأوعية الدموية لدى المصابين بكوفيد خلال الإصابة العدوى"، وفقا لروسيا اليوم.

علامتان تتنبئان بارتفاع معدل الوفيات بعد الإصابة بكورونا

وجدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Influenza and Other Respiratory Viruses ، والتي أجريت على 1095 مصابًا بكورونا، أن مستويات الأكسجين في الدم غير الطبيعية ومعدلات التنفس هي مؤشرات قوية على نتائج المرضى السيئة في المستشفيات، وأنهما تنبئان بشكل واضح بارتفاع معدل الوفيات، وفقًا لما ذكر موقع timesnownews.