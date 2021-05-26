خبيرة أبراج عن ظاهرة الخسوف: «فيه حالة عامة من الإحباط»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، إنه وحتى الآن لم يتراجع كوكب عطارد بين الكواكب الفلكية، وبالرغم من ذلك إلا أنه قد بدأ بما يعرف بظاهرة الخسوف، والتي ومن شأنها التأثير على برج القوس بالإحباط والحالة النفسية السيئة: «على المستوى العام الخسوف بيعمل حالة إحباط خصوصًا أنه جاي في المربع الفلكي بين فينوس وعطارد، والاثنين موجودين في الجوزاء وعاملين مربع فلكي مع نيبتون».

وجود حالة من القلق والشعور بعدم الأمان

وأضافت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، والذي تقدمه الإعلاميتان نهي عبدالعزيز وسالي شاهين، والمذاع على فضائية «DMC»، أن ذلك يؤدى إلى وجود حالة من القلق والشعور بعدم الأمان والإحباط والتشوش لدى كافة الأبراج المختلفة بسبب حدوث ظاهرة الخسوف تلك: «فيه حالة عامة من الإحباط خلال فترة الخسوف».

وأوضحت، أن كوكب فينوس مسؤول عن العلاقات العاطفية وعطارد مختص بالعلاقات العامة لدى كافة الأبراج: «كدة الاثنين تواجدهم في الجوزاء ممكن يخلي بعض الأبراج عندهم مشاكل في العلاقات زي برج القوس».

تأجيل الاحتفالات والعزومات

وأكدت «فؤاد» أنه وبالنسبة لليوم وغدًا، فمن غير المناسب استكمال النظم الغذائية، كما أن الاحتفالات والعزومات فمن الأفضل أن يتم تأجيلها إلى حين آخر، حتى لا تحدث المشكلات خلالها: «الناس ممكن تكون عصبية وتنفعل بسرعة ويحصل سوء تفاهم، فممكن يحصل خلافات بسبب تلك الظاهرة».