فوائد البرقوق.. يقلل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة لدى النساء والرجال

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يتميز البرقوق بفوائده الصحية الكبيرة، فضلا عن كونه واحدًا من الفواكه التي تلقى إقبالا شديدًا خلال فصل الصيف، لذا نقدم لكِ فوائد البرقوق خلال هذا التقرير، وفقا لموقع «plumbenefits».

فوائد البرقوق الأحمر

- يحتوي على نسب عالية من الفيتامينات وهي A وC وD و B.

- تعزيز الصحة الجنسية لدى الرجال والنساء.

- يعد من الفواكه الصحية المثالية.

- من الفواكه الغنية بالكالسيوم والماغنيسيوم.

- تحسين صحة القلب والشرايين.

- تقليل ظهور علامات الشيخوخة.

فوائد البرقوق للحامل

تتعدد فوائد البرقوق كثيرا ومن أهمها فوائدها للنساء وخصوصًا المرأة الحامل وتتمثل في:

- يحتوي البرقوق الأحمر على نسبة كبيرة من البوتاسيوم تساعد على خفض ضغط الدم.

- يساعد تناول البرقوق على الوقاية من السكتة الدماغية.

- يعالج البرقوق تصلّب الشرايين.

- يقلل تناول البرقوق من خطر الإصابة بالسرطان.

- يحتوي البرقوق على نسبة كبيرة من الحديد.

- يساعد على علاج الأنيميا وفقر الدم.

- يساعد تناول البرقوق مع العسل الأسود لمدة 10 أيام متتالية على تنظيم وتنظيف الأمعاء الدقيقة بسبب غناه بالألياف.

وتعد فاكهة البرقوق من أكثر الفواكه التي يحرص الكثيرين على تناولها نظرًا لقصر الموسم الخاص بها، كما أنها فاكهة لذيذة فوائدها كثيرة، لذلك يحرص الآباء على توفيرها لأبناءهم حتى يتناولوا منها كميات كبيرة للاستفاده من فوائده.

وهناك الكثير من الفواكه الأخرى التي تحتوي على نفس القيمة الغذائية الخاصة بالبرقوق، فضلا عن تشابهه مع فاكهة الخوخ من حيث الشكل واقتراب الطعم والفوائد الخاصة به، ويوجد نوعين من البرقوق منه الأحمر ومنه الأصفر، وبالرغم من اختلاف اللون إلا أنه لا يوجد اختلاف في القيمة الغذائية أو الطعم الخاص به.

طريقة عمل تارت البرقوق

المكونات:

باف بيستري

ماربيزان مجمد مبشور

برقوق مقسم

3 كبيرملاعق كبيرة مربى مشمش

ملعقتين عصير ليمون

ملعقتين عصير ليمون

طريقة تحضير تارت البرقوق

احضري صنية وبطنيها بورق الزبدة.

افردي الباف بيستري في الصينية، مع تشكيل حوافها.

افردي طبقة من المربى، ثم رشي المارزيبان على الوجه، ثم البارقوق.

ادخليها الفرن حتى تصبح ذهبية اللون.

ادهنيها ساخنة بالليمون والمربى.