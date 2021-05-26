«بحسها أكبر مني».. كيف تحدثت إيمان العاصي عن ابنتها «ريتاج» بعد تصدرها التريند؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية تصدرت الفنانة إيمان العاصي تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد توجيهها رسالة مؤثرة للفنانة دلال عبد العزيز ومساندتها للفنان شريف دسوقي، ما جعل جمهورها يقومون بالبحث عنها لمعرفة مغزى الرسالة المؤثرة التي وجهتها لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي قالت من خلالها «بحبك جدا وبدعيلك من قلبي، ربنا يشفيكي ويعافيكي ويطبطب على قلبك أنتي وبناتك يارب».

لم تكن تلك المرة الأولى التي تصدرت بها «العاصي» تريند محركات البحث، إذ نرصد من خلال هذا التقرير أبرز الملامح من حياة الفنانة إيمان العاصي، وتفاصيل حياتها مع ابنتها بعد طلاقها.

إيمان العاصي ضيفة «بني آدم شو»

خلال استضافتها في برنامج «بني آدم شو»، مع الفنان أحمد آدم، تحدثت إيمان العاصي عن تفاصيل حياتها الأسرية مع ابنتها، وأوضحت خلال حديثها أنها لديها عقدة من الزواج، مشيرة إلى أنها لم تكن ترغب في الزواج من البداية، وأن زواجها ذلك كان غلطة، وأن وجود إبنتها في حياتها أفضل فرصة صدفة حدثت لها على الإطلاق.

وأضافت خلال حديثها في البرنامج، أنها تحرص دائما على إبعادها بشكل كبير عن السوشيال ميديا، حتى لا تصبح مدمنة لتصفحها، مشيرة إلى أنها تتميز بطبعها الهادي، كما أنها مطيعة ولا تقدم على فعل شيء غير مرضي بالنسبة لوالدتها.

إيمان العاصي عن ابنتها: «بحسها أكبر مني»

واستكملت «العاصي» حديثها عن ابنتها قائلة «بحسها أكبر مني»، لتشير بذلك إلى أنها تمتلك عقل واعِ، مشيرة إلى أنها تتنبأ لها بانها سوف تكون شخصية غير عادية، وأنها سيكون لديها مستقبل كبير أو ستكون مشهورة مثلها.

وكانت قد وجهت الفنانة إيمان العاصي رسالة مؤثرة للفنانة دلال عبد العزيز متمنيه لها الشفاء من خلالها، وأن يلهم إبنتيها إيمي سمير غانم ودنيا سمير غانم الصبر والسلوان في مصابهم، ما جعلها تتصدر تريند محركات البحث.