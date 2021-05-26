علي غزلان يحذف منشور تغزل فيه بخطيبته بعد الهجوم عليه.. ومتابعون: «الله يعينك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجأ الطبيب واليوتيوبر علي غزلان، متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بحذفه لمنشور تغزله في خطيبته فرح شعبان، ملكة جمال مصر عام 2017، بعد الهجوم الحاد الذي واجهه من نشطاء السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية.

تفاصيل البوست

وخلال البوست دوّن «غزلان» قائلا: «أنتِ حلوة زي ضحكة أمي، وإسكندرية في الشتاء، وخروجات القاهرة، وأول مسكة إيد، وامتياز في مادة ومذاكرتهاش، وميد تيرم اتلغى، وهواء وقت ما أكون حران، وجاكيت جلد وقت ما أكون سقعان، وشكل السما وقت الغروب».

هجوم وسخرية نشطاء السوشيال ميديا

وسرعان ما لاقى المنشور تفاعلا كبيرًا من قبل نشطاء موقع «فيس بوك»، حيث جاء التعليقات ما بين السخرية والهجوم على طريقة وصف اليوتيوبر لخطيبته، والتي جاء من بينها، «أنتِ إزاي لسه محصلكيش حاجة بعد الكلام د؟»، «الله يكون في عونك يا آنسة»، «ربنا معاكي يا أستاذة بصراحة».

خطوبة علي غزلان وفرح شعبان

وكان الدكتور واليوتيوبر علي غزلان، أعلن خطوبته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ إذ نشرعددًا من الصور من كواليس خطوبته على فرح شعبان، ملكة جمال مصر السابقة لعام 2017، بعدسة المصور الفوتوغرافي عمر سمير، وأرفق تعليقًا على الصور الذي شاركها، قائلًا: «‏إنتي الوحيدة اللي لقيتها أجمل من اللي اتمنيته».

وأضاف «غزلان»: «من يوم ما شوفتك ما شوفتش غيرك.. كأن حياتى بدأت من النقطة دي.. كل حاجة فيا اتغيرت.. ابتديت أشوف كل حاجة بشكل مختلف.. ابتديت أعيش بجد.. حتى النفس اللى بتنفسه بقى ليه طعم تاني.. ازاى ده حصل وإمتى وليه ؟!.. معنديش تفسير غير انى بحبك.. بحبك كأني كنت تايه وفجأة وصلت».

معلومات عن فرح شعبان ملكة جمال مصر

- فرح شعبان ملكة جمال مصر للعالم عام 2017.

- الوجه الإعلامي لمباردة «أنتِ الأهم».

- سفيرة نوايا حسنة.

- درست في الثانوية النظام الدبلومة الأمريكية.

- درست علوم الحاسب في الجامعة البريطانية في مصر.

- تهوى التمثيل والسباحة والقراءة.

- ترغب في أن تكون مقدمة برامج ناجحة لتقديم برامج للأطفال.

- قدّمت حفل ملكة جمال مصر للمراهقات 2019.

- احتفل معها علي غزلان بالفلانتين، وقدّم لها الوروود وتناولا عشاء رومانسيًا.