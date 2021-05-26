فيفي عبده في أول لايف بعد شفائها: «اللي مش عاجبها من شعرها هجيبها» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو مصور لا يتجاوز مدته دقيقة، شاركته الفنانة فيفي عبده عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد تحسن حالتها الصحية عقب تعرضها لوعكة في أبريل الماضي، بسبب علاج خاطئ تسبب في بقائها داخل المستشفى لفترات طويلة.

وقالت الفنانة التي كانت تظهر بكامل أنوثتها وحيوتها من جديد، وهي تتواصل مع معجبيها ومتابعيها: «فوفا عادت من جديد، لازم الدنيا تمشي بشكر ربنا خلاص فاضل حاجة صغيرة، وهبقى كويسة، بفضل ربنا ودعاكوا ليا وبقيت كويسة».

فيفي عبده: وحشوني جدا.. هرجع أعمل لايفات من تاني

وتابعت الفنانة خلال مقطع الفيديو: «ربنا يخليكوا ليا الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله وأرجعلكوا تاني وهعملكوا لايفات، وحشتوني جدا، ويلا بقى أيوة بقى أسكوزمي، 5 مواه، 5 هونيو، واللي مش عاجبها من شعرها هجيبها».

لقي مقطع الفيديو المصور الذي شاركته الفنانة فيفي عبدة، عبر حسابها الرسمي، استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت آلاف من المشاهدات وتسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات وكان من أبرزها: «فوفا رجعت يا بشر، حمد الله على سلامتك، كنا مفتقدينك أوي، وحشتينا يا نجمة، كل سنة وانتي حلوة، يلا عايزين لايفات تاني».

فيفي عبده تنعى سمير غانم

وكانت حرصت الفنانة فيفي عبده على نعي الفنان سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا إثر إصابته بمرض الاعتلال الكلوي بالإضافة إلى إصابته بفيروس كورونا، تاركًا خلفه تاريخًا حافلًا من الأعمال الفنية الخالدة في أذهاننا.

ونشرت «فيفي» عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» صورة للفنان الرحل سمير غانم وعلقت عليها: «لا حول ولا قوة الا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون، النجم الكبير سمير غانم في ذمة الله، بنفقد الناس الغاليين على قلوبنا والفراق صعب بس دي الحقيقة الوحيدة في الدنيا، الله يرحمك يا سمير ويجعل مثواك الجنة يا رب ويصبر أسرتك يا رب، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».