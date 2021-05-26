«كفتة أوضة النوم».. أم نور تثير الجدل بفيديوهات تيك توك: بغيظ المفروسين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الكبير أثارتها إحدى السيدات عقب نشرها عدد من الفيديوهات عبر منصة الفيديوهات الشهيرة «تيك توك»، إذ انتشرت على نطاق كبير وواسع، ما استدعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتوجيه الكثير من الانتقادات لها، لما تحتوي عليه تلك الفيديوهات من محتوى.

بعباءة سوداء وطرحة ترتدي أسفلها بندانة بيضاء، جلست «أم نور» على سرير غرفة النوم وأمامها بوتاجاز مسطح واضعة إياه على إحدى الركاسي الخشبية، لتصور فيديو لها أثناء إعدادها للكفتة، مطلقة عليها لقب «كفتة أوضة النوم»، وبدأت الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع بتصويرها لمعالم الغرفة التي تتضح من خلالها أنها داخل غرفة النوم قائلة: «أيوه طبعا لازم أعمل الكفتة من أوضة النوم عشان أغيظ الفروسين.. بصوا أنا بعمل كفتة الرز دلوقتي أهو في غرفة النوم»، واستكملت أم نور حديثها في الفيديو بغناء إحدى المقاطع الغنائية «هم الحلوين علشان حلوين يعملوا كدهو».

وأنهت «أم نور» الفيديو الذي قامت بتصويره أثناء إعدادها لكفتة الرز في غرفة النوم قائلة: «أنا مبيهمنيش كلام الناس.. كلامهم ده ولا بيقدم ولا بيأخر»، وأطلقت على نفسها لقب «أم نور وأم تمور»، وعقب نشرها لذلك الفيديو على موقع التيك توك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، ووجه لها الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الانتقادات حول محتوى الفيديو.

تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وجاءت أبرز تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديوهات التي تم تداولها «أنتي حاطه الشقة كلها في أوضة النوم حتى باب الشقة»، وعلّق آخرين: «أيه الرسالة اللي انتي عايزة توصليها بالظبط يا أم نور».

«أم نور» لزوجها: بتوحشني

وعقب انتشار ذلك الفيديو، تداول فيديو آخر لها مع زوجها في غرفة النوم برفقة زوجها وهي تغني له مقطع من أغنية الفنانة شيرين عبد الوهاب «بتوحشني»، إذ أنها قامت بتشغيل الأغنية في الخلفية وحرصت خلال الفيديو على غناءها مع آداء تمثيلي بتعبيرات لزوجها، وكان زوجها جالس أمامها على السرير خلال الفيديو نوجها نظره لها.