ياسمين صبري بإطلالة ناعمة في صورة حديثة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

طلت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة ناعمة، في صورة جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وارتدت ياسمين فستانا قصيرا باللون الأبيض، كت وبدون أكمام، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما.

واختارت تسريحة الشعر المسندل على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الأسود، إضافة إلى قبعة بنفس لون الفستان.

وارتدت مجوهرات مكونة من: كوليه، ومجموعة أساور، وحلق.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني لعام 2020 مسلسل"فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.