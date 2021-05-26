جنين القمح للرضع.. استشاري تغذية يوضح أهميته وطرق تحضيره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

جنين القمح من الأطعمة المفيدة التي يمكنك إدراجها للنظام الغذائي لرضيعك فور بلوغه عمر الـ 6 أشهر، وذلك لسهولة هضمه وبلعه بالإضافة للفوائد العديدة، حيث يحتوي على 75% من البروتين، ومنخفض في الصوديوم والدهون والكربوهيدرات، ولكنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد، والكالسيوم.

ويقدم الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية لـ"الخليج 365"، طرق تحضيره للأطفال، على النحو التالي:

يمكن تقديمه وإضافته للفواكه والخضراوات، وجعلها وجبة متكاملة عالية القيمة الغذائية.

- التفاح أو الجزر بجنين القمح

كل ما عليكِ هو سلق حبه من التفاح، أو الجزر، أو الكمثرى لمدة 10 دقائق، وقومي بضربها في الخلاط، وضيفي إليه من ماء السلق كما تريدين، ثم قومي بإضافة ½ ملعقة جنين القمح وقلبي الخليط جيدا.

- يمكن أيضا إضافته للموز

حيث يضاف جنين القمح للماء المغلي ويقلب جيدا ثم يضاف للخليط ثمرة موز وتهرس جيدا.

- التمر والبطاطا وجنين القمح

يمكنك سلق البطاطا واستخدام ماء السلق وإضافة جنين القمح ثم التمر وضربهم في محضر الطعام.

إضافة جنين القمح يجعل الوجبة أكثر إفادة لطفلك، كما أنه يرفع معدل الذكاء وينشط الدماغ ومفيد للجسم بشكل عام، بشرط تسوية في ماء مغلي وتقليبه جيدا.