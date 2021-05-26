لمحاربة "إجهاد كورونا" والبقاء بصحة جيدة.. أطعمة يجب على الحامل تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعتبر الموجة الثالثة من فيروس كورونا أكثر ترويعًا للنساء الحوامل، ومن المهم الآن أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على الصحة والسلامة.

كما أن الخوف من الإصابة بالفيروس يزيد من التوتر والقلق، بينما يتعين على النساء الحوامل الانتظار للحصول على التطعيم، فإن تقليل التوتر وتناول الطعام الصحي سيقطع شوطًا طويلاً.

هل يمكن لنظامك الغذائي أن يقلل من مخاطر كورونا؟

تعتمد مكافحة فيروس كورونا والوقاية منه على مدى صحة نظام المناعة لديك، وبالمثل، يمكن للنظام الغذائي الجيد أيضًا أن يخفف من مستويات التوتر والقلق.

إليك بعض الأطعمة الجيدة التي يجب على المرأة الحامل تضمينها في نظامها الغذائي وفقا لموقع timesofindia.

الأطعمة الغنية بفيتامين سي

تساعد الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي جسمك على محاربة الالتهابات بشكل طبيعي والشفاء بشكل أسرع، كما تحافظ على طاقتك وحيويتك.

الألبان

تعتبر منتجات الألبان جزءًا مهمًا من النظام الغذائي، فهي مليئة بالبكتيريا المفيدة للأمعاء، وتدعم وظيفة المناعة الجيدة، لذا تأكد من أن لديك الكثير منها.

كل الحبوب

الحبوب الكاملة غنية بفيتامينات ب، التي تحافظ على قوة الأمعاء وتقدم استجابة مناعية أفضل، كما أنها تفيد صحة الدماغ، تناولي المزيد من الأطعمة الطازجة وتجنبي الأطعمة المصنعة.

المأكولات البحرية

تعتبر المأكولات البحرية مثل الأسماك الدهنية مصدرًا ممتازًا للمغذيات الدقيقة وأوميجا 3، كما أنها توفر الدهون الصحية الضرورية للصحة الجيدة.

الخضار الورقية

لا يوجد شيء أفضل من تناول الخضار الورقية الطازجة في نظامك الغذائي، تناوليها كسلطات أو عصائر يوميا.

الأطعمة الغنية بالزنك والسيلينيوم

أثناء الحمل، يجب أن تعطي الأولوية لتناول المغذيات الدقيقة، فالزنك والسيلينيوم هما عنصران أساسيان من العناصر الغذائية المعززة للمناعة، بما في ذلك الكثير من المكسرات والبذور والمأكولات البحرية والبيض والفواكه والخضروات.