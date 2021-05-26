أفضل جل مرطب للوجه في الأجواء الحارة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مايو 2021 07:36 مساءً - هل ترغبين في بشرة رطبة وندية وناعمة خلال أشهر الصيف الحارة، لكنك تتجنّبين استخدام الكريمات المرطبة، خصوصاً تلك التي تترك طبقة دهنية لامعة على سطح البشرة؟ الحل يكمن في استخدام الجل المرطب للوجه، فهو سيمد بشرتك بالترطيب اللازم من دون أن يترك أي آثار على البشرة، نظراً الى أن تركيبته تعتمد على الماء، وخفيفة، تمتصها البشرة بسهولة وتشعرك بالبرودة والانتعاش في وقت قياسي. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك مجموعة من أفضل أنواع الجل المرطب للوجه خلال الأجواء الحارة، لتختاري من بينها ما يناسبك.



Laneige Water Bank Hydro Gel من لانيج

جل مرطب للوجه من لانيج



إن الجل المرطب هذا منعش للغاية ونقي، يتم استخدامه في الصباح ليمد بشرة وجه بجرعة كافية من الترطيب تدوم طوال النهار، فهو يحتوي في تركيبته على المياه المعدنية الخضراء الممزوجة بمستخلصات مرطبة للبشرة مثل الكرنب والجرجير والبنجر، التي تغمر بشرة وجهك بمجموعة من مضادات الأكسدة القوية.

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Marc Jacobs Youthquake Hydra-full Retexturizing Gel Crème Moisturizer من مارك جاكوبس

جل مرطب للوجه من مارك جاكوبس



يشتمل هذا الجل المرطب للوجه على كمية كبيرة من أنزيمات الأناناس القوية وهيالورونات الصوديوم المغلفة لتوفير ترطيب عميق وفوري لبشرة الوجه. وتركيبته ناعمة على البشرة مثل المخمل، وهو مثالي لصاحبات البشرة الدهنية بشكل خاص.

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Glamglow Waterburst Hydrated Glow Moisturizer من غلام غلو

جل مرطب للوجه من غلام غلو



تركيبة هذا الجل المرطب محملة بكمية كبيرة من حمض الهيالورونيك ومضادات الأكسدة وغيرها من المكونات المرطبة للبشرة، وخصوصاً البشرة الجافة. وسيكون خياراً رائعاً لك خلال هذا الصيف، حيث يحافظ على بشرتك ندية وناعمة كالحرير.

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Ole Henriksen Wrinkle Blur Bakuchiol Eye Gel Crème من أول هنريكسن

جل مرطب للوجه من أول هنريكسن



لا تأخذ التجاعيد والخطوط الدقيقة أي استراحة ابتداء من سن الأربعينات وما فوق، ما يعني أنه عليك دائماً اختيار مستحضرات مكافحة لعلامات التقدم في السن. ويعد هذا الجل الذي يستهدف منطقة حول العين متعدد المهام، حيث يعمل على شد البشرة الرقيقة حول العين ومدها بالترطيب اللازم.

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La Mer The Moisturizing Cool Gel Cream من لامير

جل مرطب للوجه من لامير



يعمل هذا الجل على ترطيب بشرة وجهك في العمق ويمنحها توهجاً طبيعياً ملحوظاً يدوم لساعات طويلة، فيترك بشرتك خلال الأجواء الحارة منتعشة وحيوية وندية. وهو مناسب لجميع أنواع البشرة، لذلك بإمكانك اعتماده خلال الأجواء الحارة بغض النظر عن نوع بشرتك.

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