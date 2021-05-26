لويفي تطرح تشكيلة PAULA’S IBIZA الجديدة لهذا العام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مايو 2021 07:36 مساءً - طرحت لويفي تشكيلة Paula’s Ibiza السنوية المُصغّرة من الأزياء الجاهزة والحقائب والإكسسوارات للسيدات والرجال، بإلهام من حيوية جزر البليار بألوانٍ جريئة وطبعاتٍ مرحة وأقمشةٍ طبيعية. واحتفاءً بإطلاقها، من المقرر أن تتوفر تشكيلة 2021 لمدة شهرٍ كامل حصرياً في مطعم كوكو باي في نخلة جميرا بدبي، من 19 مايو وحتى 19 يونيو.



ويقع مطعم كوكو باي الشاطئي، والمستوحى من أجواء بالي، في نخلة جميرا مع إطلالةٍ خلابة على أفق دبي. ويقدّم المطعم قائمة طعامٍ فريدة بمزيجٍ عصريٍ من النكهات الآسيوية والأوروبية ليتيح تجربةً مميزة في الهواء الطلق تتناغم مع طابع الاسترخاء والراحة الذي تحمله تشكيلة Paula’s Ibiza، بما تضمه من وسائد جلوس مريحة ومظلات وأراجيح معلّقة.



وسيشهد التعاون بين العلامة والمطعم استخدام العديد من أقمشة تشكيلة 2021 لتضفي لمساتٍ حيوية على مختلف أنحاء الوجهة. ويمكن الاستمتاع بمختلف أنحاء المطعم بطابعه المميز ومشاركة صورها مع الأصدقاء، بما فيها أرجوحة كوكو باي الفريدة المطلة على البحر، حيث تتميز بالوسائد المريحة والمظلات الكبيرة وكراسي الاستجمام بالإضافة إلى الطاولات والأقمشة المعلقة التي تُبرز طبعات تشكيلة Paula’s Ibiza.



وتتميز التشكيلة بأسلوب حيوي ومريح، مع تصاميم شاطئية تتميز بطابعها البسيط وتفاصيلها المبتكرة التي تصلح كإطلالات يومية عملية. وتتألق القطع الصيفية الأساسية، التي يمكن جمعها وتنسيقها، بطبعاتٍ مشرقةٍ جريئة مستمدةٍ من أرشيف المتجر الأساسي للعلامة، حيث تضمّ فساتين وبلوزات وسراويل قصيرة مزودة بأربطة وسراويل فضفاضة، مزينة بتطريزات الكروشيه أو الطبعات المبتكرة برسومات القمر والواحات. كما تقدّم التشكيلة، بالتعاون مع مؤسسات خيرية ترعى الحرفيين من مختلف أنحاء العالم، حقائب مبتكرة بشكل سلال تمت حياكتها يدوياً على شكل فواكه وبقصاتٍ مزينة بكشاكش، بينما تبرز النظارات الشمسية بتصاميم جريئة مميزة.

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