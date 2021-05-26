CELINE تطلق مجموعة الكبسولة المصغّرة "SAINT TROPEZ"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مايو 2021 07:36 مساءً - أطلقت CELINE مؤخرًا في متجرها الإلكتروني وفي عددٍ من المتاجر المختارة، مجموعة الكبسولة المصغّرة "SAINT TROPEZ" وهي تعد الإصدار الثاني (إذ تم إطلاق الإصدار الأول مسبقًا مع مجموعة ربيع وصيف 2020).

ملاحظة: مجموعة الكبسولة "ST TROPEZ" هي مجموعة مصغّرة تجارية تلبي الاحتياجات الموسمية وتتميّز بمواد خفيفة وبلوحة جديدة من الألوان والطبعات. فهي عبارة عن مزيج من القطع الصيفية الكلاسيكية من CELINE بالإضافة إلى قطع من أزياء Les Essentiels كالسترة المصنوعة من الدنيم.

مجموعة الكبسولة المصغّرة "SAINT TROPEZ" 13