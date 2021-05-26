تغيرت ملامحها بسببه.. فنانة لبنانية تفاجئ متابعيها بإزالة فيلر الشفاه «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجأت الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت، ليلى عبد الله، متابعيها عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات «سناب شات»، بنشرها مقطع فيديو خلال استخراجها مادة الفيلر من شفاها، بعدما سببت لها آلام والتهابات وغيرت في ملامحها.

تعليق ليلى عبد الله

وخلال الفيديو ظهرت الفنانة وهي تخضع لعملية إزالة الفلير عن طريق أحد الأجهزة، الذي نشرته عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، ودوّنت عليه، قائلة: «ادعولي.. اليوم عملت إزالة فيلر».

معلومات عن ليلى عبد الله

- ممثلة لبنانية تعيش في الكويت.

- من مواليد عام 1996، أي تبلغ من العمر 25 عاًما.

- بدأت مشوارها الفني في عام 2010، من خلال مشاركتها في مسلسل «تو النهار».

- توالت أعمالها الفنية فيما بعد، فشاركت في مسلسلات، «كسر الخواطر»، «مسكنك يوفي»، «غريب الدار».

- يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» أكثر من 4 مليون شخص.

هل يمكن إزالة الفيلر بعد الحقن به؟.. طبيب تجميل يجيب

دكتور تجميل: في نوعين من الفيلر.. وأبعدوا عن الدايم

وبدوره، أوضح دكتور التجميل وسام وهدان، خلال حديثه لـ«هن»، أن هناك نوعين من حقن الفيلر، أولهما هو «الدائم» والذي لايستطيع إزالته إلا من خلال عملية شد الوجه، حيث أكد الدكتور وسام وهدان أنه لا ينصح بهذا النوع، محذرا من ذلك النوع: «بيسبب مشاكل كثيرة للبشرة، ومينفعش يتشال إلا بعملية جراحية من خلال شد الوجه».

وتابع حديثه، بأنه النوع الثاني من الفيلر غير دائم، ويمتد تأثيره من 9 شهور لسنة كحد أقصى، ويمكن إزالته باستخدام «الهياليز».

وعن تشوّه أوجه بعد المشاهير عقب خضوعهن للتجميل، يوضح «وهدان»، أن ذلك ينتج عن التوزيع الخاطيء للفيلر، مايعطي للشخص ملامح غير طبيعية، ما يتسبب في الحقن بطريقه خاطئة أو من خلال استعمال مواد ذات جودة قليلة.