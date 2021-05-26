«اشربوا بيرة».. فاشونيستا سعودية تثير الجدل على مواقع التواصل «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت الفاشونيستا السعودية بدور البراهيم، الجدل عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات «سناب شات»؛ إذ نصحت الفتيات بتناول البيرة.

وشاركت الفاشونيستا السعودية مقطع فيديو مصور لا يتجاوز مدته ثوانٍ معدودة، وهي تمسك كوبًا من البيرة، قالت خلاله: «بنات هذي البيرة اللي اجولكم عليها اتجنن اتموت اللي بييجي لازم يجرب هذه البيرة.. في صحتك يا بدور».

تعليق الرواد على فيديو بدور البراهيم

لقي مقطع الفيديو المصور الذي شاركته الفاشونيستا السعودية، جدلا كبيرا بين الرواد، وحصد آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، كان من بينهم: «معقوله مو فاهمين، ترا قصدها شراب الشعير العادي نسميه بيره في البقالات ينباع زي موسّي وهولستون هذي الأنواع شراب شعير بدون كحول وشراب الشعير، بتحرض البنات على شرب البيرة، خير إن شالله وش فيكم؟ ترا ماعندنا بالسعودية بيره فيها كحول؟ وهذا مطعم أكلات بحرية مشهور عندنا خير، ماشالله تطورت العزبة، صارو ينصحون بعد بغضب الله علينا، لا مو محتاجين نصيحتج الحمدلله عارفين ربنا عدل ولا نقرب من المسكرات أبدا».

معلومات عن بدور البراهيم

ولدت بدور البراهيم في 23 سبتمبر عام 1984، في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في مدينة جدة، تمتلك جنسية سعودية لكنها من أصول عراقية، ديانتها الإسلام وبالتحديد طائفة الشيعية، برجها الفلكي هو العذراء.

بدور البراهيم، حاصلة على شهادة البكالوريوس من الجامعة البريطانية أوكسفورد، تخصص قسم التجميل.

- تعمل بدور البراهيم، كخبيرة تجميل وفي كل ما يخص التجميل والميك آب.

- بدور البراهيم مدافعة قوية عن شؤون المرأة، فدائما ما تدعو على حساباتها الشخصية إلى تحرر المرأة العربية من القيود والعادات السابقة.

- تشجع بدور البراهيم، النساء العربيات على الانفتاح وتخالط مع المجتمع، وتندد أيضا بإعطاء كامل الحرية للمرأة العربية.