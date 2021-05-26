فتاة ترى سمير غانم في المنام يصطحب فنانة.. ومفسرة: دلال هتفوق وممثلة أخرى هتموت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حجز مقعده في قلوب المصريين، بات واحدًا من أهم الرموز الفنية التي اربط بها المشاهد باختلاف الأعمار والأجيال، تعلق به الجماهير بأدواره وإتقانه في رسم الضحكة على وجوه الملايين، إنه الفنان الراحل سمير غانم.

الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا خلال الأيام الماضية، عقب صراع مع المرض، إثر وعكة صحية أدت لتدهور حالته الصحية، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، تاركًا زوجته ورفيقة عمره الفنانة دلال عبدالعزيز، بين أيادي الرحمن تتلقى العلاج في المستشفى، دون أن يخبرها أحد بالفاجعة.

حلم ربما غريبًا رأته إحدى الفتيات التي أحبت الفنان وتعلقت بعمله، خلال الليلة الماضية، جعلها تلجأ لمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة داخل المجموعات الخاصة بالفتيات، تروي حلمها، مطالبة التفسير والدعاء بالرحمة والمغفرة للفنان الراحل.

حلم ترويه الفتاة بطله الفنان الراحل سمير غانم

حلم باتت الفتاة غادة مصطفى، ترويه مستنكرة، لا تعرف ما وراه، ولماذا هي فقط من حلمت به، وفقًا لما ذكرته، قائلة: «في حاجة غريبة حصلت معايا امبارح، نمت وطول فترات نومي بحلم بالفنان سمير غانم الله يرحمه، أنا عمري ما شوفته في الحقيقة بس أنا بحبه جدًا وبحب طريقته وقلبه الأبيض اللي بحسه من كلامه يعني واحدة من آلاف جمهوره عادي جدا».

وبدأت الفتاة تسرد حلمها: «امبارح حلمت أنه طول الحلم بيضحك وفرحان أوي وطالع بنفس هيئته الطبيعية وكان في واحدة برضه فنانة معاه، من اللي كانوا قريبين منه بتجري وزي ما يكون بيلعبو سوا، والله والست دي بتحاول تمسكني وتضحك وهو ولما شافنا بنضحك بقي بيضحك معانا وأنا طول الحلم مبسوطة ‘نه فرحان وبيضحك بس لما عيني تيجي في عينه احسه زعلان بس مش عايز يبين».

وعلقت الفتاة خلال حديثها لـ«هن»: «أنا مش فاهمة ليه حلمت كده، أنا مكنتش بفكر يعني في الموضوع عشان أحلم، لكن طالبة أن الناس تترحم عليه وعلى كل أمواتنا».

مفسرة أحلام: سمير شهيد.. ودلال هتفوق وفي ممثلة هتموت

وفي هذا الصدد، علقت عبير سعد، مفسرة الأحلام على الأمر، قائلة: «رؤية الميت حق، وعادي إن واحدة من الجمهور تحلم بيه، وقدر إنها فعلًا شاركت بالحلم ده من خلال منشور متداول جمع له العديد من الدعوات بالرحمة والمغفرة».

وأضافت عبير سعد خلال حديثها لـ«هُن»: «سمير غانم الله يرحمه مات شهيد، لأنه كمان كافح المرض والوباء، جاي سعيد وفرحان لأنه إن شاء الله في مكان أحسن ومنزلة أفضل، لأنه كان رجل خير وله أعمال خير كتير جدًا».

واستطردت مفسرة الأحلام: «أما عن حزنه في بعض الأحيان، فهو حزنًا على حالة زوجته وبناته من بعد رحيله».

وعن اصطحابه لفنانة معه، أشارت مفسرة الأحلام إلا أن اصطحاب الميت لشخص حي، يعني وفاة الأخير، قائلة: «في فنانة والله أعلم هتتوفى، لكن زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز هتفوق وترجع لبناتها وحالتها الصحية هتبدأ تتحسن».