«ممرضة كوورنا وفريدة عثمان».. مشروع «أبناء وطن» لطلاب إعلام يتناول «أيقونات نسائية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعنوان «أبناء وطن»، جاء مشروع طلاب الفرقة الثالثة لقسم الصحافة، بكلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة السادس من أكتوبر، الذى يهدف إلى إلقاء الضوء على الشخصيات المصرية البارزة، صاحبة البصمة خلال السنوات القليلة الماضية، من أصحاب الحرف ورواد الأعمال وأصحاب الفكر المستنير، وبطلات مصر اللاتي سطرن أسمائهن وحفرن إنجازاتهن على مستوى العالم.

يضم المشروع الجامعي 7 من الطلاب وطالبات، هم: «آية محمد عبدالمنعم، شهيرة علاء الدين، ريهام جمال، عبدالله ممدوح نصار، عمر رمضان السيد، إبراهيم سيد ومحمد حسن صابر»، إذ حاول الفريق إلقاء الضوء على النماذج المشرفة داخل المجتمع، من خلال عقد اللقاءات الميدانية والتحقيقات على أرض الواقع.

شخصيات نسائية ناجحة: الفراشة فريدة عثمان وممرضة كورونا

ألقى المشروع الضوء على العديد من الفتيات والسيدات، صاحبات البصمة الواضحة داخل المجتمع، ومنهن الفراشة الذهبية فريدة عثمان، السباحة المصرية، حاملة الرقم القياسي المحلي على مستوى الكبار في مسابقات الـ50 والـ100 متر حر فراشة وظهر، بطلة أفريقيا وحاملة الرقم القياسي في الـ50 متر فراشة والتي فازت لمصر بأول ميدالية في تاريخها في بطولات العالم للناشئين في السباحة، وأول مصرية تحمل رقم قياسي عالمي في رياضة السباحة.

الطالبة آية محمد عبدالمنعم، تروى كواليس مشروع «أبناء وطن»، خلال حديثها لـ«الوطن»، قائلةً: «حاولنا إبراز مجهودات وقدرة المرأة بشكل خاص خلال المشروع من خلال إلقاء الضوء على عدد من الشخصيات الناجحة في جميع المجالات، سواء الرياضية والفنية والعلمية والطبية، ومحاورة كبار الأسماء والحديث عن إنجازاتهم داخل مصر وخارجها».

وتابعتً: «تناول المشروع الفتاة ياسمين يحيى، من محافظة دمياط، التى استطاعت أن تفرض اسمها كواحدة من المتميزين فى مجال البحث العلمى وتسير على خطى الدكتور أحمد زويل، وأول فتاة مصرية تحصد المركز الأول عالميًا في معرض أنتل الدولى للعلوم والهندسة فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2015، عن فئة «علوم الأرض والبيئة».

وتضيف الطالبة: «من بين الشخصيات النسائية لاعبة التنس ميار شريف، وآلاء حسن أصغر يوتيوبر لتعليم اللغة الإيطالية، وإيمان الإمام مؤسسة قناة الإسبتالية».

حاول فريق «أبناء وطن»، إلقاء الضوء على شخصية في أولى خطواتها بمجال التمريض، لكنها حققت شهرة كبيرة بعدما تم تداول صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد تفشى فيروس كورونا المستجد: «الممرضة آية علي محمد، التي تعمل في قسم العزل بمستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، والتي التقطت لها صورة بعدما جلست على الأرض بعد انقطاع الأكسجين عن المستشفى، في أحد زوايا غرفة العزل حزنًا على الأرواح التي راحت جراء الوباء وماتوا دفعة واحدة».

حوار مع الكاتب أحمد مراد وتحقيق عن حادث قطار سوهاج

ألقى الطلاب والطالبات، خلال مشروعهم الضوء على الحملات التي يقوم بها الشباب المصري في جميع المحافظات لمحاربة وباء كورونا:«قمنا بعمل تحقيقات ميدانية على أرض الواقع، عقب حادث قطار سوهاج الذي راح ضحيته عدد كبير من المواطنين، فضلًا عن إجراء حوار مع الكاتب أحمد مراد، صاحب رواية الفيل الأزرق، والتي ترجمت لفيلم داخل السينما».