الامارات | بدء تطعيم الحيوانات ضد" كورونا" في روسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطعيم الحيوانات ضد" كورونا" في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم، نقلا عن الهيئة المعنية بالرقابة الزراعية، أن عدة أقاليم روسية بدأت تطعيم الحيوانات ضد مرض كوفيد-19 في عيادات بيطرية.

وقالت روسيا في مارس الماضي إنها سجلت أول لقاح في العالم للحيوانات ضد كوفيد-19 بعدما أظهرت اختبارات أنه نجح في توليد أجسام مضادة لفيروس كورونا لدى الكلاب والقطط والثعالب وحيوان المنك.

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