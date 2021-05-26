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الامارات | بدء تطعيم الحيوانات ضد" كورونا" في روسيا

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موسكو -رويترز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطعيم الحيوانات ضد" " في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم، نقلا عن الهيئة المعنية بالرقابة الزراعية، أن عدة أقاليم روسية بدأت تطعيم الحيوانات ضد مرض كوفيد-19 في عيادات بيطرية.

وقالت روسيا في مارس الماضي  إنها سجلت أول لقاح في العالم للحيوانات ضد كوفيد-19 بعدما أظهرت اختبارات أنه نجح في توليد أجسام مضادة لفيروس كورونا لدى الكلاب والقطط والثعالب وحيوان المنك.

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