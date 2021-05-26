الامارات | بدء تطعيم الحيوانات ضد" كورونا" في روسيا

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطعيم الحيوانات ضد" كورونا" في روسيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم، نقلا عن الهيئة المعنية بالرقابة الزراعية، أن عدة أقاليم روسية بدأت تطعيم الحيوانات ضد مرض كوفيد-19 في عيادات بيطرية.
وقالت روسيا في مارس الماضي إنها سجلت أول لقاح في العالم للحيوانات ضد كوفيد-19 بعدما أظهرت اختبارات أنه نجح في توليد أجسام مضادة لفيروس كورونا لدى الكلاب والقطط والثعالب وحيوان المنك.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App