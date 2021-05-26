بعد انتشارها في الهند.. هل الفطريات السوداء معدية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هناك الكثير من الخوف فيما يتعلق بالفطر الأسود وذلك بعد ظهوره في الهند وارتباطه بفيروس كورونا المستجد أو مضاعفاته.

ولكن هل الفطريات السوداء معدية وهل تنتقل من شخص لآخر؟.. هذا ما يستعرضه موقع timesofindia

حسنًا، الجواب البسيط هو أن الفطر الأسود ليس معديًا ولا يمكن أن ينتشر من شخص إلى آخر.

ويقول مدير معهد عموم الهند للعلوم الطبية، الدكتور رانديب جوليريا: "إن الفطريات ليست معدية، ضعف المناعة يؤدي إلى ظهور الفطريات السوداء، حوالي 90-95٪ من الحالات مصابة بداء السكري وتم إعطاؤهم الستيرويدات".

في حين أن الفطريات السوداء ليست معدية، إلا أنها تنتشر من الجراثيم الفطرية الموجودة في الهواء أو في البيئة، ولكن يجب أن نفهم أن هناك فطريات وكذلك بكتيريا موجودة في أجسامنا ولكن يتم التحكم فيها من قبل جهاز المناعة في الجسم.

عندما يتعرض جهاز المناعة للخطر بسبب الاستخدام غير الصحيح للستيرويدات ومرض السكري وعلاج السرطان، فإنه يتيح لهذه البكتيريا والفطريات فرصة للتكاثر وانتشار العدوى.

ينصح الأطباء الناس بعدم تجاهل الأعراض مثل التورم في أي جزء من الوجه، أو الألم في جانب واحد من الوجه، أو الصداع المستمر، أو انسداد الأنف، أو أي مشاكل في البصر، حيث يساعد الكشف عن العدوى الفطرية في الوقت المناسب في علاج أفضل.