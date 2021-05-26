آخرها سلالة برازيلية.. أبرز تحورات كورونا ومدى فعالية اللقاحات ضدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حالة من الفزع سيطرت على العالم بعد ظهور أكثر من طفرة جديدة لفيروس كورونا، فمنذ الإعلان عن جائحة كورونا في العام الماضي ظهرت العديد من السلالات المتحورة، والتي كان أغلبها أكثر خطورة وانتشارًا.

وبدأ تطور طفرات كورونا المثيرة للقلق في بريطانيا ثم جنوب إفريقيا والهند، وكان آخر تلك الطفرات بإعلان علماء بالبرازيل عن سلالة جديدة متحورة، تم رصدها في 21 بلدية في ساو باولو، إحدى الولايات الأكثر تضرراً من الوباء، الذي قتل بالفعل أكثر من 450 ألف شخص في جميع أنحاء البرازيل، والتي لم يتوفر عنها سوى القليل من المعلومات.

-ما الذي نعرفه عن السلالة البرازيلية الجديدة ؟

وفقًا لموقع "جلوبال" أطلقت الجمعية البرازيلية لعلم الفيروسات على السلالة البرازيلية الجديدة المتحورة اسم P.4 .، موضحة أنها تحتوي على طفرة في بروتين 'سبايك' -جزء من الفيروس يرتبط بالخلايا البشرية- وهي طفرة موجودة أيضا في السلالة الهندية B.1.617..

يتشكك الباحثون في أنه قد يكون مصدر السلالة P.1، التي تم اكتشافها في مدينة ماناوس (ولاية الأمازون)، والتي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية WHOسلالة تثير "القلق''، وأشارت المعلومات إلى أنه تم رصدها وتحديدها للمرة الأولى في 4 مايو الجاري، في 21 بلدية في ساو باولو.

كما قال مجموعة من علماء جامعة ساو باولو البرازيلية، أن تلك الطفرة صارت عدوى بالفعل في البرازيل، وأنها تنتشر، ومن جهته نوه نائب رئيس الجمعية البرازيلية لعلم الفيروسات جواو بيسوا أروجو جونيور أن نموذج P.4 . مجهول الأصل.

ووفقاً لوزارة الصحة البرازيلية لا توجد معلومات حتى الآن حول ما إذا كانت هذه السلالة الجديدة أكثر قابلية للانتقال، كما هو الحال مع P.1، التي تعد معدية أكثر بثلاث أضعاف.

-لماذا تظهر طفرات جديدة؟

لا يعد ظهور المتحورات مفاجئا فهذه عملية طبيعية، إذ يكتسب الفيروس طفرات بمرور الوقت لضمان بقائه، فتؤكد منظمة الصحة العالمية أن "جميع الفيروسات، بما في ذلك سارس-كوف-2 تتغير بمرور الوقت، وهذا يؤدي إلى ظهور متحورات جديدة معظمها ليس له تأثير من ناحية الصحة العامة".

-كم عدد المتحورات المثيرة للقلق؟

في هذه المرحلة، تعتبر أربعة من المتحورات "مثيرة للقلق" على المستوى العالمي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية وهي تلك التي اكتُشفت لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا وفي البرازيل، ومؤخرًا بالهند.

-الطفرات الأشد عدوى؟

بناءً على الدراسات المختلفة، تقدر منظمة الصحة العالمية أن المتحور البريطاني أشد عدوى بنسبة 36% إلى 75%، وبالنسبة لسلالة جنوب أفريقيا B.1.351 ، فهي رُصدت في 20 دولة أخرى على الأقل، من بينها المملكة المتحدة، كم اأن لديها تحور أساسي يُدعى E484K، وهو يساعد الفيروس على التغلب على الأجسام المضادة، وهي أجزاء أساسية من الجهاز المناعي تساعد الجسم على مقاومة العدوى.

أما عن المتحور الهندي فهناك شكوك حوله خاصة وأنه مزيج من طفرتين معروفتين، هذه الخاصية التي قد تعطيه قابلية أكبر للانتقال، كما أنه يختلف عن السلالات الأخرى لأنه سريع الانتشار ويتمكن من النفاذ إلى الجهاز المناعي والتكاثر داخل الجسم.

-مدى فعالية اللقاحات ضد تحورات كورونا

أكدت العديد من الدراسات والأبحاث التي أجريت على التحورات الجديدة للتعرف على تأثيرها على الفيروس، أن هذه التحورات أثرت في درجة انتشار الفيروس وسرعة انتقاله، لكنها لم تؤد إلى تغيير في تركيبته ولم تؤثر في فعالية اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

ووفقًا للمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، فلا يؤدي المتحور البريطاني إلى التقليل من فعالية اللقاح بشكل كبير، ومن ناحية أخرى أكد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وفقا لدراسة أجراها باحثون في الأرجنتين، أن لقاح "سبوتنيك v المضاد لفيروس كورونا فعال للغاية في محاربة الفيروس المتحور الذي اكتشف في البرازيل.

وأكدت بيانات لقاح أوكسفورد-أسترازينكا أنه يقي فقط من السلالة البريطانية، كما يقدم اللقاح حماية أقل ضد سلالة جنوب أفريقيا، كما أشارت نتائج بعض الأبحاث إلى أن لقاح موديرنا فعال ضد سلالة جنوب أفريقيا، رغم أن رد الفعل المناعي الذي يُحدثه ربما يكون أضعف ويستمر لفترة أقصر.

ومؤخرًا أظهرت دراسات في الصحة العامة نشرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن تناول جرعتين من لقاحات بيونتيك-فايزر أو أوكسفورد - أسترازينيكا المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من شأنهما أن يوفرا حماية جيدة ضد سلالة B.1.617.2 المتفشية في الهند.