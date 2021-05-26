إطلالات اليوم: ريا أبي راشد تتألق بالأسود.. ونسرين طافش جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي:

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- ريا أبي راشد:

ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان باللون الأسود، مزود بأكمام طويلة، واسكتنشن من نفس لون الفستان، اعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- هبة مجدي:

وارتدت الفنانة هبة مجدي سويت شيرت باللون الأسود ونسقت أسفله تيشرت باللون البينك مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- حنان مطاوع:

كما ظهرت الفنانة حنان مطاوع ببلوزة باللون الأسود، مزودة بأكمام شفافة، ونسقت أسفلها توب باللون الأبيض، مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها نظارة شمس باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- نسرين طافش:

وتألقت الفنانة نسرين طافش بفستان متعدد الألوان، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأورانج، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- ياسمين رئيس:

كما طلت الفنانة ياسمين رئيس بفستان باللون الأسود، مزينا بالورود، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- لقاء الخميسي:

وارتدت الفنانة لقاء الخميسي تيشرت باللون البينك مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.