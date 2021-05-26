بعد منشور «الغسالة».. 5 معلومات عن محمود المهدي خطيب منة عرفة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار محمود المهدي، خطيب الفنانة الشابة منة عرفة، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعدما وجه رسالة جديدة للأخيرة، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

ونشر «المهدي» صورة رومانسية تجمع بينهما، معلقا: «ربنا يجعل هدومي وهدومك في غسالة واحدة».

وعلى الفور ردت عليه الفنانة الشابة: «أمين يارب»، مرفقة العديد من الوجوه التعبيرية الضاحكة.

وحققت الصورة تفاعلا كبيرا بين المتابعين الساخرين من تلك الدعوة.

وكان خطيب الفنانة، شارك بصورة أول أمس، وعلق عليها بمنشور رومانسي مدونا: «لم يكن لقاؤنا صدفة أبدا، كان رحمة من الله لقلبي».

من هو محمود المهدي خطيب منة عرفة؟

- شاب من خارج الوسط الفني حاليًا، لكنه يحلم بالدخول في عالم الفن والتمثيل.

- يستعد لطرح أول أعماله السينمائية، قريبًا، وهو فيلم 666، وهو عمل ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة، بطولة وفاء عامر ومنة عرفة وعايدة غنيم وسامي مغاوري.

- يهتم بمتجر Icloud عبر الإنترنت.

- زاد عدد متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، من 5 آلآف متابع إلى 13 ألف.

- يتابع 78 شخصا فقط، على رأسهم، محمد صلاح، منة عرفة، ومنى فاروق، ومايان السيد.

إعلان خطبة منة عرفة

وأعلنت الفنانة الشابة، منة عرفة خطبتها خلال الفترة الأخيرة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، من خلال صورة احتوت على دبلة خطوبة ودونت عليها: «لقد تمت الخطوبة»، دون أن تعلن اسم خطيبها، وأغلقت التعليقات على المنشور.

وطلت منة على متابعيها من خلال صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع «فيس بوك»، تميزت فيها بظهورها باللون الأحمر، مرتدية بها فستانا طويلا من الستان، به فتحة من الجنب من الأمام ومن الخلف، ظهرت الخلفية الموجودة بالصورة من خلالها.