هل يمكن أن تصاب بالفطر الأسود دون أن تكون نتيجة اختبار كورونا إيجابية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إلى جانب فيروس كورونا، تشهد الهند الآن تحديًا صحيًا آخر من حيث العدوى الفطرية، إذ تم تسجيل أكثر من 9000 حالة إصابة بالفطريات حتى الآن، ما أدى إلى إعلانها على أنها وباء في العديد من الولايات، وأن التهديد الصحي المتزايد أمر مقلق وقد تسبب في إحداث فوضى بين الناس.

العدوى الفطرية السوداء أو داء الفطريات هي عدوى فطرية نادرة تسببها مجموعة من القوالب تعرف باسم الفطريات المخاطية، غالبًا ما تهاجم الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والأمراض المزمنة، وخاصة مرض السكري، والاستخدام المفرط للستيرويدات لعلاج عدوى كورونا الشديدة، لكن بعض الخبراء يقترحون أنه يمكن حتى اكتشاف العدوى لدى الأشخاص غير المصابين بمرض كوفيد -19، وفقا لموقع timesofindia.

من عرضة للخطر؟

المسبب للعدوى الفطرية السوداء موجود دائمًا في البيئة، لا سيما في التربة والمواد العضوية المتحللة، مثل الأوراق أو أكوام السماد أو الخشب الفاسد، لكنه يصيب فقط الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة ولا يوجد خطر على الفرد السليم.

الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى، إذا لم يختبروا إيجابيا لفيروس كورونا، فقد يصابون بعدوى فطرية نادرة إذا كان مستوى السكر في الدم لديهم مرتفعًا بشكل خاص.

يزداد خطر الإصابة بالعدوى إذا كان المريض يعاني من أمراض أخرى كبيرة إلى جانب مرض السكري غير المنضبط.

ما هو النطاق الخطير لسكر الدم؟

يصبح مريض السكري أكثر عرضة للإصابة بالفطريات السوداء إذا كان مستوى السكر في الدم أعلى من 300 ملليجرام لكل ديسيلتر (ملجم / ديسيلتر)، هذه مضاعفات خطيرة لمرض السكري حيث ينتج الجسم أحماض الدم الزائدة (الكيتونات)، طبيا تُعرف هذه الحالة باسم الحماض الكيتوني السكري.

يمكن أن تتفاقم هذه الحالة بسبب أمراض أخرى مثل الالتهاب الرئوي والاستخدام المفرط للستيرويدات، وهي شائعة في حالة الإصابة الشديدة بفيروس كورونا، يجب ألا يقلق الأشخاص الذين يتمتعون بمناعة قوية وصحة جيدة بشأن هذه العدوى الفطرية.

كيف تسبب الفطريات العدوى؟

عندما يتنفس شخص يعاني من ضعف المناعة الجراثيم الفطرية الموجودة في البيئة، يدخل المرض إلى الجهاز التنفسي ويؤثر على الجيوب الأنفية أو الرئتين.

ومع انتشار كورونا تسبب إعطاء المنشطات لمعظم الناس، في إضعاف المناعة مما يجعل المريض أكثر عرضة للإصابة بالعدوى النادرة.

هل يمكن أن يكون الشخص المصاب بعدوى فطرية مصابا أيضًا بكوفيد؟

لا تحدث عدوى فيروس كورونا والعدوى الفطرية السوداء في وقت واحد.

وفقًا للخبراء، لا تظهر الفطريات السوداء إلا بعد خروج فيروس كورونا من الجسم، بعد 14 يومًا من الإصابة بعدوى كورونا.

لا يحتاج المريض إلى علاج مضاد للفيروسات ولكن فقط للفطر الأسود، قد يُظهر اختبار RT-PCR وجود الفيروس، لكنه يعتبر نتيجة سلبية خاطئة.