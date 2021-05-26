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أحدث فساتين زفاف لموضة صيف 2021

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مايو 2021 01:34 مساءً - تتميز فساتين العروس بتصاميم عصرية وفاخمة ، ويساعدها على الظهور بإطلالة مثالية في ليلة زفافها ، وتساعد الأقمشة أو اختلاف الموديل والتطريز المستخدم في الفستان على ظهوره بإطلالة خاصة ، إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة مميزة لحفل زفافك إليكِ هذا الألبوم من "الخليج 365 .نت " صور أحدث فساتين زفاف لموضة صيف 2021 لتستوحي من بينها التصميم الأنسب لكِ 

 

فستان زفاف من Atelier pronovias 

atelier pronovias صورة ١ فستان زفاف من
فستان زفاف من atelier pronovias

قدمت ماركة pronovias العديد من التصاميم الجذابة لفساتين الزفاف ، وقد أعجبنا هذا التصميم الأنيق لفستان أبيض مُصمم من توب كب من قطعتين من أعلى الصدر مُصمم كشكش ، ومن عند الخصر مُصمم بلؤلؤ ابيض ،مع تنورة منفوشة طويلة ليعطيكِ إطلالة فخمة.

تابعي المزيد: تعرفي على طرق تنسيق البلوزات البيضاء للصيف

 

فستان زفاف من flora 

 

فستان زفاف من flora 
فستان زفاف من flora 

لتصميم أكثر نعومة وأنوثة يناسب العروس الرومانسية ، قدمت ماركت flora هذا التصميم الجذاب لفستان أنيق من قطعتين مُصمم من توب بدون أكمام باللون الأوف وايت علي شكل V من القماش ، وتنورة منفوشة طويلة باللون الأبيض.

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فستان زفاف من Vestal 

فستان زفاف من Vestal
فستان زفاف من Vestal

تُعد هذه الإطلالة من أكثر إطلالات العرائس أناقة وجمال ، فقدمت ماركة Vestal فستان جذاب مُصمم من القماش المبطن ، مع أكمام وصدر مكشوف من الشيفون المطرز الذي يغطي منطقة الأكتاف وأعلى الصدر.

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فستان زفاف من Valentini 

فستان زفاف من Valentini
فستان زفاف من Valentini

إذا كنتِ تريدين الظهور بإطلالة ناعمة في ليلة زفافك ، يمكنك ارتداء فستان طويل من الدانتيل ، فهذا الفستان مُصمم من قطعتين توب بدون أكمام بلونين ابيض ورمادي ، من الدانتيل والشيفون المطرز ، وتنورة منفوشة بطبقتين بلون البيج واللون الأبيض من الشيفون.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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