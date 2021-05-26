كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مايو 2021 01:34 مساءً - تتميز فساتين العروس بتصاميم عصرية وفاخمة ، ويساعدها على الظهور بإطلالة مثالية في ليلة زفافها ، وتساعد الأقمشة أو اختلاف الموديل والتطريز المستخدم في الفستان على ظهوره بإطلالة خاصة ، إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة مميزة لحفل زفافك إليكِ هذا الألبوم من "الخليج 365 .نت " صور أحدث فساتين زفاف لموضة صيف 2021 لتستوحي من بينها التصميم الأنسب لكِ

فستان زفاف من Atelier pronovias

فستان زفاف من atelier pronovias

قدمت ماركة pronovias العديد من التصاميم الجذابة لفساتين الزفاف ، وقد أعجبنا هذا التصميم الأنيق لفستان أبيض مُصمم من توب كب من قطعتين من أعلى الصدر مُصمم كشكش ، ومن عند الخصر مُصمم بلؤلؤ ابيض ،مع تنورة منفوشة طويلة ليعطيكِ إطلالة فخمة.

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فستان زفاف من flora

فستان زفاف من flora

لتصميم أكثر نعومة وأنوثة يناسب العروس الرومانسية ، قدمت ماركت flora هذا التصميم الجذاب لفستان أنيق من قطعتين مُصمم من توب بدون أكمام باللون الأوف وايت علي شكل V من القماش ، وتنورة منفوشة طويلة باللون الأبيض.

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فستان زفاف من Vestal

فستان زفاف من Vestal

تُعد هذه الإطلالة من أكثر إطلالات العرائس أناقة وجمال ، فقدمت ماركة Vestal فستان جذاب مُصمم من القماش المبطن ، مع أكمام وصدر مكشوف من الشيفون المطرز الذي يغطي منطقة الأكتاف وأعلى الصدر.

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فستان زفاف من Valentini

فستان زفاف من Valentini

إذا كنتِ تريدين الظهور بإطلالة ناعمة في ليلة زفافك ، يمكنك ارتداء فستان طويل من الدانتيل ، فهذا الفستان مُصمم من قطعتين توب بدون أكمام بلونين ابيض ورمادي ، من الدانتيل والشيفون المطرز ، وتنورة منفوشة بطبقتين بلون البيج واللون الأبيض من الشيفون.

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