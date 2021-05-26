أجمل عشر إطلالات من Billboard Music Awards

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مايو 2021 01:34 مساءً - جرى حفل جوائز بيلبورد ميوزيك أواردز في مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس كاليفورنيا، بحضور ومشاركة عدد كبير من النجوم رغم الظروف الصحية التي يعاني منها العالم وسط اتخاذ تدابير صحية تحرص على التباعد الاجتماعي.

ومن أبرز المشاركين بريانكا شوبرا و ميغان فوكس وغابرييل يونيون وأليشيا كيز وغيرهم.

وكالعادة سجلت سجادة الحفل أجمل الإطلالات لعدد كبير من النجوم وهم:

غابي باريت:

الصورة من موقع رد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

ظهرت بفستان لاميه ذهبي مزود بكاب عند الأكتاف ويتسم بفتحة عند الساق الأمامية. الفستان من تصميم اللبناني نيكولا جبران.

غابرييل يونيون:

الصورة من موقع رد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

تألّقت بـ فستان طويل مطرز بالزهور البيضاء من تصميم برادا ونسّقت معه حقيبة مستطيلة زهرية بلون الباستيل وحذاء مماثلاً.

أليشيا كيز:

الصورة من موقع رد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

سحرت الحضور بإطلالتين الأولى من فالنتينو وتمثلت ببلوزة قصيرة من التفتا الزهري مع سروال وكاب مماثل والثانية عبارة عن بليزر وسروال من الدنيم من توقيع بالمان.

النجمة هير:

الصورة من موقع رد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

ومن جهتها أطلت بزيين من ديور من مجموعة خريف 2021 فالأول هو طقم ميتاليكي من الباييت الأحمر والثاني طقم عملي ازدان بشعار الدار العريقة. وقد وضعت نظارات كبيرة على وجهها.

كيلاني تألقت بزي استعراضي أحمر من الكريب والشيفون من تصميم طوني ورد، ويتألف من توب أحمر وسروال وتزينت بمجوهرات ماسية.

الصورة من موقع رد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

بادما لاكشمي تألقت بطقم من الكريب الأبيض المرصع بحبيبات الكريستال شواروفسكي من تصميم كريستيان سيريانو.

الصورة من موقع رد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

ساويتي أطلت بفستان من دون أكمام بلون السومون من الكريب ويمتاز بقصة أميرية ويزدان بتطريز عند الصدر وهو من تصميم جمباتيستا فالي.

الصورة من موقع رد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

كيلسي باليريني:

الصورة من موقع رد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

ارتدت romper أسود قصير مطرز بالزهور المنمقة وانتعلت ستيليتو اسود.

لينا وايث ارتدى طقماً بلون الأخضر الباستيل مع قميص أخضر عشبي وانتعل لوفر قشدي اللون.

الصورة من موقع رد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

ليسلي أودوم ارتدى معطفاً أصفر كناري. مع طقم أسود وبلوزة بياقة عالية من الصوف الأبيض.

الصورة من موقع رد كاربت فاشن أواردز الالكتروني

تابعي المزيد: تألقي بالأصفر على طريقة ياسمين صبري