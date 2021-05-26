كيفية تنسيق الملابس اللامعة للمحجبات 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مايو 2021 01:34 مساءً - تضفي الأزياء اللامعة الكثير من الجاذبية على المرأة، لا سيما في المناسبات والسهرات المختلفة، لذا نجد أن الفاشينيستات دائماً ما يلجأن إلى هذا الأسلوب لإضافة لمسة شبابية لافتة وأنيقة على مظهرهن، واليوم نلهم الفتيات المحجبات أفكاراً مختلفة لارتداء الملابس اللامعة بطرق مختلفة.

نورهان حسن ببلوزة مناسبة للسهرة

نورهان حسن ببلوزة مناسبة للسهرة- الصورة من حسابها على انستغرام

إن كنتِ بحاجة إلى إطلالة شبابية مرحة تليق بمظهرك في المناسبات والحفلات المميزة، فسوف نلهمك من وحي مدونة الموضة المصرية، نورهان حسن، إطلالتها ببلوزة يكسوها الترتر باللون الذهبي والفضي مع تنورة سماوية بقماش التول المنفوش، وأكملت اللوك بحجاب وحذاء رياضي باللون الأبيض لأناقة لافتة.

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آية سكر بفستان سهرة لامع

آية سكر بفستان سهرة لامع - الصورة من حسابها على انستغرام

في إطلالة لافتة للسهرة، تأنقت المدونة المصرية، آية سكر، بفستان أسود يُبْرِزُ انحناءات الجسم، مصمَّم بقَصَّة محتشمة ومزين بحلقات ذهبية لامعة بشكل متسلسل بأسلوب النصف دائرة على كامل التصميم، وأكملت اللوك بحجاب أسود قطني مع أقراط دائرية ضخمة باللون الذهبي.

تسنيم أبو سيدو بالمعطف اللامع

تسنيم أبو سيدو بالمعطف اللامع - الصورة من حسابها على انستغرام

اعتمدت المدونة الفلسطينية، تسنيم أبو سيدو، في إحدى إطلالاتها الفاخرة للسهرة الرسمية على معطف باللون البيج مطبع باللمعة الذهبية والفضية بشكل المعين الهندسي للوك لافت، وأكملته ببلوزة وبنطلون واسع باللون البيج، مع حجاب بني وحذاء ذهبي لامع، وتزينت بـ اكسسوارات لليدين بلمعة لافتة.

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مريم كرارة بإطلالة اللون الأسود

مريم كرارة بإطلالة اللون الأسود - الصورة من حسابها على انستغرام

لأن اللون الأسود هو ملك الألوان ويُضفي الكثير من الفخامة على مظهرك للمناسبات، ظهرت البلوغر المصرية، مريم كرارة، ببلوزة سوداء يكسوها الترتر اللامع مع تنورة للمناسبات مصممة بأسلوب واسع ذي نفشة ناعمة، مع اكسسوارات اللون الأسود.

سارة الدهيم بإطلالة شرقية

سارة الدهيم بإطلالة شرقية - الصورة من حسابها على انستغرام

تعتمد الأزياء الشرقية على اللمعة الذهبية بشكل كبير، وهذا ما يميزها عن بقية الأزياء التراثية، وفي مظهر عصري مميز شاهدنا البلوغر الكويتية، سارة الدهيم، بفستان أبيض مطرز بنقوش ذهبية للزهور بأسلوب مختلف في الجانبين العلوي والسفلي، مع حزام ناعم للخصر باللون الأبيض، وأكملت اللوك بحجاب أبيض، مع حذاء باللون البيج مزين بفصوص كريستالية وأساور ذهبية لليدين.

البلوغر آمنة بإطلالة شرقية

البلوغر آمنة بإطلالة شرقية- الصورة من حسابها على انستغرام

في مظهر شرقي ناعم وأنيق مناسب للنساء المحجبات، ارتدَتْ البلوغر الفلسطينية، آمنة، عباية خضراء من الساتان المزين بقماش سكري مطرز بالذهبي في أطراف الأكمام والجزء العلوي من المنتصف مع حزام للخصر، وأكملت اللوك باكسسوارات ذهبية اللون.

تأنقت الفاشينيستات المحجبات بالعديد من الإطلالات بالقطع المزينة باللمعة، ومن أبرز إطلالاتهن جمعنا لمُحِبَّات الأفكار العصرية والمحتشمة هذه الخيارات؛ ليستوحين منها أفكاراً لما يليق بهن.

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