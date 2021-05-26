برنامج سكر بنات: خلطات العكر الفاسي لتوريد البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مايو 2021 01:34 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة منسكر بنات الذييعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر خلطات سهلة جداً من مطبخك لتوريد الوجه والجسم والشفاه من العكر الفاسي أو ما يعرف ببودرة دم الغزال . كلها خلطات بسيطة يمكنك تطبيقها في المنزل للحصول على نتيجة واضحة .

لتقشير وتوريد الشفاه:

لتقشير وتوريد الشفاه

أنت بحاجة إلى سكر والقليل من بودرة العكر الفاسي.

اخلطي المزيج جيداً وافركي به شفتيك بشكل دائري حتى تتخلصي من الجلد الميت وتحصلي على شفاه وردية.

كرري هذه الخلطة مرتين في الاسبوع.

لتوريد الجسم

لتوريد الجسم

أنت بحاجة لكوب ماء والقليل من بودرة العطر الفاسي.

ضعي البودرة في الماء وبعدها طبقيها على جسمك نصف ساعة قبل الاستحمام.

وستحصلين على بشرة وردية جذّابة.

لتبييض وتوريد البشرة

لتبييض وتوريد البشرة

أنت بحاجة إلى ماء الورد، زبادي، ونشاء وبودرة العكر الفاسي.

اخلطي المزيج جيداً وطبقيه على بشرتك مدة 5 دقائق.

بعدها اغسلي جيداً بالماء والصابون.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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