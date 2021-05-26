واقي الشمس للشعر أبرز ما تحتاجينه في الصيف.. حضريه بنفسك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 مايو 2021 01:34 مساءً - كما البشرة تماماً، يحتاج الشعر خلال فصل الصيف الى توفير الحماية اللازمة له من أشعة الشمس الضارة، التي تؤدي الى تلف وترقق الشعر وتغير لونه وتقصف أطرافه، وجعله جافاً وهشاً وخالياً من اللمعان والحيوية. لذلك، فإن الواقي الشمسي للشعر هو أحد أبرز مستحضرات العناية بالشعر التي تحتاجين إليها لحماية شعرك من الضرر خلال الصيف. وبعيداً عن المستحضرات الباهظة الثمن، نرصد لك طريقة تحضير واقي الشمس للشعر في المنزل، إضافة الى فوائد استخدامه للشعر.



أبرز فوائد الواقي الشمسي للشعر

الواقي الشمسي لحماية الشعر من أضرار الشمس

تهمل نساء كثيرات استخدام الواقي الشمسي للشعر، وخصوصاً خلال الصيف حيث أشعة الشمس القوية والضارة، التي تؤدي الى تلف الشعر. فالواقي الشمسي للشعر يوفر الحماية اللازمة من أشعة الشمس فوق البنفسجية، مما يحافظ على صحة الشعر وسلامته. ليس هذا فحسب، فهو أيضاً يساعد في التخلص من مشكلة الجفاف والتجعد ونقص اللمعان والحيوية وأطراف الشعر المتقصفة وغيرها... وفي ما يلي أبرز فوائد الواقي الشمسي للشعر:

- يحمي الشعر ويغذيه.

- يحارب الضرر الناتج من الأشعة فوق البنفسجية.

- يحسن من نمو الشعر.

- يجعل الشعر أكثر لمعاناً ونعومةً.

- يعالج تطاير الشعر ويجعله أكثر حيوية، كما يحافظ على مظهر الشعر وملمسه.

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كيفية تحضير واقي الشمس للشعر في المنزل





الطريقة الأولى

واق شمسي للشعر محضر منزلياً



يمكنك تحضير أفضل واق شمسي للشعر باستخدام زيت بذور العنب وماء الورد، فزيت بذور العنب يغذي الشعر ويحميه ويمده بالترطيب الذي يحتاجه خلال الصيف. أما ماء الورد فهو يحافظ على مستويات الترطيب في الشعر ليبقى ناعماً كالحرير ولامعاً وحيوياً. كل ما عليك فعله هو خلط ثلاث ملاعق كبيرة من زيت بذور العنب ونصف كوب من ماء الورد، ووضع الخليط في زجاجة رذاذ. وعند التعرض لأشعة الشمس، قومي برش خليط زيت بذور العنب وماء الورد على كامل شعرك.

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الطريقة الثانية

واق شمسي للشعر باستخدام زيت اللافندر



كذلك، بإمكانك تحضير واقي شمسي للشعر يوفر لشعرك نتائج رائعة، باستخدام زيت اللافندر والشاي الأبيض. فزيت اللافندر يحمي الشعر من أضرار أشعة الشمس، ويجعل فروة الرأس أكثر ترطيباً، كما يساعد في تعزيز نمو الشعر. إغلي كوباً من ماء وضعي فيه كيسين من الشاي الأبيض، وبعد دقيقتين أزيلي كيسَي الشاي، وأضيفي الى النقيع خمس قطرات من زيت اللافندر، وضعي المزيج في زجاجة. وعند التعرض للشمس، استخدمي هذا المزيج على كامل شعرك وفروة رأسك.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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