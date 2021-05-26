من الحب ما قتل.. شاب يقتل فتاة لرفضها الزواج منه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أقدم رجل باكستاني على قتل فتاة لرفضها الزواج منه في وقت سابق من هذا الشهر، واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم».

واعترف الرجل الباكستاني، بأنه أطلق النار على فتاة بسبب رفضها الزواج منه، حيث قال مدير الشرطة شعيب خرام جانبار في تصريحات صحفية، إن المشتبه به اعترف بجريمته، مؤكداً أن تم حل القضية الآن ونمضي قدما لضمان معاقبة الجاني.

وتبين من التحريات الأولية التي نشرتها صحيفة «ذا صن» البريطانية نقلًا عن الشرطة، إن «زاهر جادون»، 26 سنة، وهو من عائلة ثرية في مدينة لاهور، ومتهم بقتل فتاة تدعى «مايرا ذو الفقار»، 25 سنة، بعد أن رفضت عرض زواجه منه.

وأفاد التقرير بأن «ذو الفقار» كان لها حضور مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، وكثيرًا ما كانت تنشر صورًا شخصية، ولها ما يقرب من 12 ألف متابع.

وعُثر على مايرا ذو الفقار، التي انتقلت مؤخرًا إلى باكستان للدراسة في كلية الحقوق، مصابة بطلقات نارية في العنق والكتف داخل شقتها في 3 مايو الجاري.