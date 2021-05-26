تفاصيل مرض الفنان شريف دسوقي.. «خراج» أدى إلى بتر قدمه

القاهرة - سمر حسين - صحة

تفاصيل مرض الفنان شريف دسوقي، بات هو الأكثر بحثًا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث على الإنترنت، عقب إعلان الفنان شريف دسوقي بتر قدمه، نتيجة تدهور حالته الصحية بعد إصابته بمرض السكر.

تفاصيل مرض الفنان شريف دسوقي

بحسب ما ذكره الفنان شريف دسوقي، في حوار تلفزيوني سابق له، تحدث من خلاله عن معاناته التي حدثت عقب إصابته في أحد مشاهد فيلم «وقفة رجالة»، موضحا أنه يعاني من إصابته بخراج في قدمه، بعد تصويره لأحد المشاهد في الفيلم، باستخدام مساج ماء البحر بالبخار المالح، وخلال تصوير ذلك المشهد تعرض للإغماء بسبب عدم قدرته على تحمل ذلك.

وعقب إفاقته من الإغماء الذي تعرض له، لاحظ وجود خراج كبير في قدمه، ما جعله يتردد على المستشفيات لعدة أشهر طويلة بعد الانتهاء من تصوير المشهد لمعالجة الخراج الذي أصبح حجمه يتضاعف حتى أصبح يشكل خطورة كبيرة على صحته بشكل عام، حتى اتفق الأطباء في نهاية الأمر على ضرورة بتر قدمه لحمايته من مضاعفات الخراج.

ما هو مرض الفنان شريف دسوقي؟

وعانى الفنان من مرض السكر والذي ينتج عن عدم قدرة البنكرياس على إنتاج قدر كاف من الأنسولين أو عدم قدرة الجسم على استعمال الأنسولين الموجود بفاعلية، أو السببين معًا، ويمكن الأنسولين الخلايا من امتصاص الجلوكوز من الدم واستعماله لإنتاج الطاقة، وفقَا لما ذكره الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

ويمكن أن يؤدي مرض السكري، بمرور الوقت، إلى إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينين والكليتين والأعصاب- وقد تتسبّب في حدوث مشاكل مزمنة وفي الوفاة المبكّرة، بحسب حديث «مجدي» لـ«هن».

أنواع مرض السكري

وأشار الدكتور مجدي بدران إلى 3 أنواع للمرض، فالأول منها ينتج فيه جسم المريض القليل من الأنسولين وهذه الفئة تحتاج إلى حقن الأنسولين، والنوع الثاني يكون الأنسولين موجودًا ولا يستطيع المريض استعماله بفعالية ويحتاج هؤلاء المرضى إلى تغيير نمط حياتهم، وإستعمال الدواء عن طريق الفم وأحيانا يحتاجون إلى الأنسولين.

أما النوع الثالث فهو «سكر الحمل» الذي يختفي بعد انتهاء فترة الحمل ويظهر بعد عدة سنوات كالنوع الثاني.

ويمكن أن يظهر مرض السكري من النوع الأول في أي عمر، رغم ظهوره غالبًا أثناء الطفولة أو المراهقة.

بينما يظهر مرض السكري من النوع الثاني، وهو النوع الأكثر شيوعًا، في أي عمر، على الرغم من أنه أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، كلما شُخصت الحالة مبكرًا، كان بدء العلاج أسرع.

أعراض مرض السكر للنوعين الأول والثاني

العطش الشديد.

كثرة التبوُّل.

فقدان الوزن غير المبرر.

الإرهاق.

العصبية.

تغيم الرؤية.

تقرحات بالجلد بطيئة الشفاء.

الالتهابات المتكررة، مثل الالتهابات الجلدية أو الالتهابات المهبلية.

طرق الوقاية من مرض السكر

وبحسب موقع healthline المعني بالصحة، يمكن الوقاية من مرض السكري بالطرق التالي:

فقدان الوزن والحفاظ عليه

قد تكون قادرًا على منع أو تأخير مرض السكري من خلال فقدان 5 إلى 10% من وزنك الحالي، وبمجرد إنقاص الوزن، من المهم عدم استعادته، وليس فقدانه بسرعة.

نظام غذائي صحي

من المهم تقليل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها وتشربها كل يوم، حتى تتمكن من إنقاص الوزن والحفاظ عليه، للقيام بذلك، يجب أن يتضمن نظامك الغذائي كمية أصغر وأقل من الدهون والسكر.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

ممارسة الرياضة لها العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك مساعدتك على إنقاص الوزن وخفض مستويات السكر في الدم.

التوقف عن التدخين

يمكن أن يسهم في مقاومة الأنسولين، والتي يمكن أن تؤدي إلى مرض السكري من النوع 2.