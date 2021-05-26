فوائد القرنفل.. يعالج البشرة والشعر ويساعد على النوم

القاهرة - سمر حسين - صحة

القرنقل واحد من الأعشاب الهاهمة التي تساهم في حل العديد من المشكلات الصحية والتجميلية، بسبب ما يحتويه من مضادات للأكسدة، ومعادن، وأحماض، ما تساعد في استخدامه في العلاج بالدواء، أو تصنيع مواد تجميلية للعناية بالبشرة والشعر.

ويرصد «هن» في السطور التالي، فوائد القرنفل، وفقًا للموقع الطبي «web md».

فوائد القرنفل للشعر

يساعد زيت القرنفل على علاج هيشان الشعر، كما يحفز الدورة الدموية لنمو الشعر وإطالته.

طريقة استخدام زيت القرنفل للشعر

أمزجي قطرتين إلى 4 قطرات من زيت القرنفل، مع 4 ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند.

أفركي فروة الرأس به جيدا.

اتركي المزيج على فروة الرأس لمدة ساعة كاملة.

أغسل فروة الرأس بواسطة شامبو شعر ملائم.

استخدام هذه الطريقة مرة أسبوعيًا، أو مرتين حسب الحاجة.

فوائد القرنفل للصدر

يستطيع القرنفل علاج الحساسية الصدرية، خاصة أنه يملك عدة مميزات تجعل منه علاج فعال في علاج حساسية الصدر، ومنها أنه مضاد للالتهابات، ومسكن، ومضاد للتشنجات.

كما يمكن لزيت القرنفل توسعة المجاري التنفسية ليصبح النفس أفضل، عدا عن ذلك فله القدرة على تخفيف بعض الأعراض المرتبطة بالحساسية الصدرية، مثل: صفير الصدر وألمه.

فوائد القرنفل للنوم

وفقًا لما ذكره موقع «webmd» أظهرت إحدى الدراسات أن زيت القرنفل يحسن من النوم من خلال التأثيرات الآتية:

المساهمة في إطالة مدة النوم.

تقليل مدة الدخول في النوم.

التأثير المزيل للقلق، ومشكلة الأرق.

فوائد القرنفل للتخسيس

يمكن لوصفة قرنفل المساعدة عن التخسيس وحرق الدهون، خاصة لما يحتويه من مميزات تساعد على التخسيس، وهي:

تثبيط تصنيع الأحماض الدهنية.

تنظيم مستويات الدهون في الدم.

تحفيز عملية التمثيل الغذائي.

وصفة القرنفل للتخسيس

المكونات

3 أكواب من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من القرنفل.

عود من القرفة.

زنجبيل.

عسل.

شرائح البرتقال.

- قومي بغلي الماء جيدًا.

اطحني القرنفل مع الزنجبيل، وضيفيه للماء.

حلي المشروب بالعسل، مع إضافة القرفة وشرائح البرتقال

فوائد القرنفل للبشرة

يعد القرنفل مُطهر وعلاج منزلي، لاحتوائه على مضادات للميكروبات والفطريات والفيروسات، كما أنه مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة، ما يساعد في معالجة أكثر مشكلات الجلد والشعر، خاصة البشرة على النحو التالي:

يعالج حب الشباب

واحدة من أهم فوائد القرنفل للبشرة، قدرته على معالجة حب الشباب ومنع ظهوره مرة أخرى، خاصةأإنه غني بالأوجينول، وهو أحد مضادات الأكسدة، إذ يساعد في علاج حب الشباب عن طريق تقليل الالتهاب والاحمرار.

يقتل الخصائص المضادة للميكروبات والمطهرة للبكتيريا المسببة لحب الشباب وتمنع انتشارها.

يحارب علامات التقدم بالسن

يساهم القرنفل وزيت القرنفل في تأخير ظهور علامات الشيخوخة

يساعد زيت القرنفل في تقليل ترهل الجلد.

يمنع ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

يزيل خلايا الجلد الميتة.

يساعد في تحسين الدورة الدموية، مما يمنح البشرة مظهرًا شابًا ومشرقًا.

إزالة البقع وإخفاء العيوب.

طرق استخدام القرنفل للبشرة

يمكن استخدام القرنفل للبشرة على النحو التالي:

وضع قطرات من زيت القرنفل على حب الشباب مباشرة.

مزج زيت القرنفل أو حبات القرنفل المطحونة مع أي مرطب أو كريم أو سيروم.

استخدام زيت القرنفل العطري مع قليل من الكركم لعلاج البقع وآثار الحبوب.