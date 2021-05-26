«وقعت في غرامه من أول بروفة ورفضت تخونه».. حكايات فايزة كمال ومراد منير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«يهوديت موردخاي، فريال فرويلة، فاطمة بنت المعلمة توحة، عالية، صفاء».. أسماء عدة عُرفت بها الفنانة فايزة كمال التي وقعت في غرام «ديفيد شارل سمحون» في مسلسل «رأفت الهجان»، والتي عُرفت بجمال أسلوبها ورقتها في مسلسل «المال والبنون»، وجسدت دور الريفية البسيطة ذات كلمة رنانة وصائبة في مسلسل «أولاد الأكابر».

كانت فايزة كمال ذات وجه مشرق وبشوش وعينين زرقاوتين وصوت ذو نبرة مميزة وهادئة.

ويتزامن اليوم 26 مايو، ذكرى وفاة الفنانة فايزة كمال، ويقدم «هُن» خلال السطور التالية، لقطات من حياتها الشخصية بعيدًا عن الفن.

كانت الفنانة الراحلة فايزة كمال، مشهورة وسط زميلاتها في الوسط الفني، بالهدوء وعدم التكلف في تفاصيل حياتها، كانت ذات طباع مستقرة، حتى في حياتها الفنية والعاطفية، إذ كانت ترفض أدوار الإغراء.

قصة زواجها من المخرج المسرحي مراد منير

كانت الفنانة فايزة كمال ذات طلة تبهر الناظرين إليها، يقعون في غرامها من الوهلة الأولى، وهو ما حدث مع المخرج المسرحي مراد منير، حينما رآها للمرة الأولى، أثناء تعاقدها على مسرحية «الملك هو الملك»، الذي قام بإخراجها.

كانت أول «بروفة» شاهدة على قصة حب كبيرة جمعت بين قلبيهما، فلم يكن اللقاء محبب بالنسبة لها، إذ تعرضت لقسوة في تعامله معها، حينما سألت عن الأغاني الخاصة بالمسرحية.

توسط الفنان صلاح السعدني لها حتى تقبل بالزواج من المخرج المسرحي مراد منير، لكنها رفضت وباءت محاولاته بالفشل في البداية، وانصرف الأخير عن التفكير فيها ولم يكن يتخيل أنها ستصبح زوجته فيما بعد.

فايزة كمال في عيون زوجها

في إحدى الحوارات التي قام بها المخرج المسرحي منير مراد، تحدث عن زوجته الفنانة فايزة كمال، وكشف أنها كانت تمتلك مقومات كثيرة كفنانة، بخلاف جمال وجهها وأنوثتها، لكن حالها ليس أفضل من غيرها إذ تفوقت عليها نجمات كثيرات.

قصة تعرضها للإغراءات من ثري عربي

وكان المخرج المسرحي مراد منير، كشف عن قصة تعرض زوجته للإغراء وتلقيها عروضا هائلة من ثري عربي، مقابل خيانته، وذلك عبر منشور دونه على حسابه على «فيسبوك»، والذي كان عبارة عن شقة 600 متر وعقد بيع، والذي رفضته رفضًا قاطعًا، قائلًا: «قالها هادي شجتك ليش تسكني بروكسي؟.. بهتت البنت.. بس دي شقة غالية وأنا..قاطعها..ما حتدفعي شيئ».