فوائد الشاي الأخضر.. مهم للحوامل والشعر والبشرة والرجيم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر الشاي الأخضر، من أكثر المشروبات الساخنة التي لها فوائد عديدة على البشرة والشعر، فضلًا عن أهميته في «تخسيس الوزن، وبشكل كبير للحوامل».

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، فوائد الشاي الأخضر، على البشرة والشعر والرجيم.

فوائد الشاي الاخضر للبشرة

يعتبر الشاي الأخضر، من أكثر الأنواع التي لها فائدة كبيرة على البشرة؛ إذ يمكنها التخلص من بقع الوجه.

ويُقدم «هُن» وصفات بالشاي الأخضر، للحفاظ على نضارة البشرة.

التخلص من بقع الوجه

المقادير

3 ملاعق صغيرة من الشاي الأخضر.

ملعقتين من العسل الأبيض.

نصف ملعقة لبن رائب.

نصف ملعقة عصير ليمون.

طريقة التحضير

امزجي المكونات جيدا، وضعي الخليط على وجهك لمدة 10 دقائق، مع استخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعيا، وستتخلصين تدريجيا من البقع الداكنة في بشرتك، وستزداد إشراقا.

تقشير البشرة

المقاير

ملعقتان من الشاي الأخضر.

ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير

- تمزج المكونات جيدا، ويوضع الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة حتى يجف.

- يزال الخليط من خلال التدليك بحركات دائرية، ثم يُغسل الوجه بماء فاتر.

علاج الهالات السوداء والمشاكل حول العين

المقادير

كيسين من الشاي الأخضر.

كوب من الماء الفاتر.

طريقة التحضير

- ضعي أكياس الشاي في الماء لمدة 30 ثانية، ثم مرريها على عينيكِ، واتركيها على منطقة الهالات السوداء لمدة 15 دقيقة.

- ستخفف مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي، الانتفاخات أو الجيوب، وكذلك الهالات السوداء تحت العينين.

غلق المسام

المقادير

فنجان شاي أخضر.

عصير ليمونة.

طريقة التحضير

- أضيفي عصير الليمون للشاي، وضعي الخليط في بخاخ.

- استخدميه كل يوم ليلا، لغلق مسام البشرة، وتخليصها من الزيوت الزائدة، ما يساعدك على التخلص من الحبوب.

فوائد الشاي الأخضر للشعر

- الشاي الأخضر يساعد على تنشيط بصيلات الشعر وتحفيزها على النمو.

- يعمل الشاي الأخضر على منع الصلع والمساعدة في زيادة نمو الشعر.

- الشاي الأخضرغنى بمضادات الأكسدة التي تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

فوائد الشاي الأخضر للحامل

تحتوي أوراق الشاي الأخضر على المعادن الأساسية، مثل الزنك والمنغنيز والكروم والسيلينيوم بكميات مختلفة، التي تغزي الحامل والجنين.

فوائد الشاى الأخضر للتخسيس

يعد الشاي الأخضر، واحدًا من العناصر التي تساعد على فقدان الوزن، ويعزز وظائف الدماغ، وأشار بحث علمي سابق، إلى أنه يعد من المشروبات المفضلة لدى أخصائيي التغذية منذ فترة طويلة، فضلا عن أن العديد من العلامات التجارية للشاي تروج لفوائده المتعددة، خاصة تحسين عملية الأيض، حسبما ذكرت روسيا اليوم.