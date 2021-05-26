فوائد البطيخ.. مفيد للرجيم وللنساء والحوامل

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر البطيخ من أكثر الفواكة التي يفضلها الكثيرين، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي، فضلًا عن احتوائه على الكثير من العناصر التي تفيد الجسم، خاصة للنساء والحوامل.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن البطيخ من فوائده وأضراره، وفقًا لموقع مايو كلينيك.

فوائد البطيخ للحوامل

حمايتها من تصبغات الجلد

تكثر مشكلات البشرة خلال فترة الحمل، ومع التغيرات الهرمونية قد تصبح البشرة باهتة وجافة، ويساعد البطيخ على تخليص الحامل وجسمها من السموم، والحفاظ على بشرتها نضرة وصحية طوال الوقت.

تعزيز تكوين عظام الجنين

يساعد تناول البطيخ كذلك على تعزيز وتقوية عظام الجنين، أثناء نموه في الرحم، نظرا لأنه غني بالكالسيوم والبوتاسيوم.

فوائد البطيخ للرجيم

وكانت تحدثت الإعلامية سالي فؤاد، عن فوائد تناول البطيخ ومساعدته الفعالة في تخسيس الوزن والرجيم؛ إذ يمتاز الحديد والمغنيسيوم الموجودان فيه بأنّهما سريعا الامتصاص.

ويساهم البطيخ في فقدان الوزن بسرعة؛ إذ إنّ كلّ 100 جرام تحتوي على 30 سعرةً حرارية؛ لأنّه خالٍ من الدهون والكوليسترول.

يمكن صنع عصير منه وتضاف إليه بعض الأعشاب، والخضروات المسلوقة، والملح، والفلفل، فيصبح غذاءً متوازنا غنيّا وقليل السعرات.

فوائد البطيخ للنساء

يحتوي البطيخ على الكثير من العناصر الغذائية التي تفيد النساء؛ إذ يحتوي على مضادات الأكسدة، مثل: «اللكوبين وفيتامين ج جعل منه عنصرا ذو فعالية كبيرة، إذ يقي الجلد من أشعة الشمس والعوامل الخارجية».

ويعمل البطيخ على حماية ومعالجة البشرة من التجاعيد، فضلًا عن زيادة نضارة البشرة.

أضرار البطيخ

الحساسية

على الرغم من كون حساسية البطيخ نادرة الحدوث، إلا أنه يمكن للأشخاص الحساسين أن يصابوا بمتلازمة الحساسية الفموية، ومن أعراضها حكة في الفم والحلق، وتورم الشفاه، والفم، واللسان، والحلق، والأذنين في بعض الأحيان.

ارتفاع البوتاسيوم

الإفراط في تناول البطيخ يساعد على ارتفاع نسبة البوتاسيوم، ما يعمل على اضطرابات في القلب، ويؤدي إلى خطر على الصحة.

مشكلات في الهضم

يتسبب البطيخ في حدوث مشكلات في الهضم؛ لاحتوائه على كربوهيدرات قابلة للتخمر، ما يسبب انتفاخا وغازات أو إسهال أو إمساك.