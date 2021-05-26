ريم البارودي عن وفاء عامر في عيد ميلادها: «أحن قلوب الكون.. بحبك ليوم الدين»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة صداقة كبيرة قائمة على الود والمحبة تجمع بين الفنانتين ريم البارودي ووفاء عامر، والتي تظهر واضحة خلال حديث كل منهن على الأخرى، سواء عبر حساباتهن الرسيمة على مواقع التواصل الاجتماعي والأحاديث الصحفية والإعلامية.

واحتفلت الفنانة ريم البارودي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعيد ميلاد الفنانة وفاء عامر، من خلال نشر صورة لها عبر حسابها.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصورة التي شاركتها عبر حسابها، متغزلةً بها، قائلةً:«كل سنة وانتي الأقرب والأحن والأجدع، وكل سنة وانتي الأم والأخت والصديقة الصدوقة، وكل سنة وانتي حبيبتي الغالية، وكل سنة وانتي الأستاذة الكبيرة، وكل سنة وانتي دائمًا الوفاء والإخلاص والحب لكل اللي حواليكي، عقبال مليون سنة».

وتابعت الفنانة ريم البارودي، في تهنئة صديقتها المقربة وفاء عامر، قائلةً: «معلش مش حقدر اسمع كلامك المرة دي ومنزلش بوست احتفال، عشان ده عيد ميلاد أغلى وأطيب وأحن قلوب الكون، بحبك ليوم الدين».

تعليقات الرواد على صورة وفاء عامر: فاكهة الوسط الفني

ولقيت الصورة التي شاركتها الفنانة ريم البارودي، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، والتي كان من أبرزها:«كل سنة وهي طيبة»، و«أجمل صحاب في الوسط»، و«ربنا يخليكوا لبعض»، و«كل سنة وانتى طيبة يا أحلى وأجمل فوفة فى الدنيا»، و«طلعت جوزاء»، و«فاكهة الوسط الفني»، و«بحب صداقتكم أوي، فعلا الصحوبية بتفرق».

معلومات عن وفاء عامر

ووفاء عامر، هي الأخت الكبرى للممثلة أيتن عامر، تخرجت في كلية الآداب جامعة بيروت العربية، كما التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، واشتركت أثناء الجامعة بالتمثيل بالمسرح الجامعي، وبدأت علاقتها بالفن من خلال دورها في مسلسل «الزوج آخر من يعلم»، ثم توالت أعمالها.