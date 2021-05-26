مصطفى محمد لاعب الزمالك المحترف يستعد لاستقبال مولوده الأول

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» صورة جديدة للاعب الزمالك المحترف في صفوف الدوري التركي، مصطفى محمد، خلال تواجده في العطلة الصيفية، التي بدأت في المالديف وانتهت بـ دبي، بصحبة زوجته.

وأظهرت الصورة، إشارة «حياة» زوجة اللاعب على بطنها التي بدت منتفخة، وكذلك اللاعب أيضًا.

وسرعان ما انهالت المباركات والدعاء للزوجين، اللذان أعلنا زواجهما منتصف العام الماضي.

مصطفى محمد من المالديف لـ دبي

ويعيش اللاعب المصري المحترف، حالة من الاسترخاء خلال قضاء العطلة الصيفية، بصحبة زوجته حياة؛ إذ نشر مؤخرًا عدة صور خلال تواجدهما في المالديف، قبل أن يذهب خلال الساعات الماضية لـ دبي، ليستقبله اليوتيوبر علي غزلان فور وصوله.

قصة حُب مصطفى محمد وزوجته

وكان لاعب الزمالك المحترف، أكد خلال اتصال هاتفي سابق ببرنامج «التاسعة»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تجمعه قصة حب بزوجته منذ 7 أعوام، تحديدًا في 2014، قائلًا: «زوجتي كانت وش السعد عليا فى كل حاجة»، مشيرا إلى حزنها بسبب عدم إقامة حفل كبير لها خلال عقد قرانهما.

من جانبها، أكدت «حياة» أنها تدعم زوجها وتشجعه بشكل مستمر من أجل تحقيق كل طموحاته وأحلامه، متمنية له الاحتراف: «بدعمه وبتعب معاه جدا، وأنا أفضل جول جابه في حياته وميقدرش يقول غير كدا، نفسي يحترف ويحقق كل حاجة كويسة، ويحقق له ربنا كل أحلامه».

زفاف في زمن كورونا

واحتفل مصطفى محمد بزفافه في يونيو الماضي 2020، وجاء الحفل في مكان مفتوح «أوبن إير»، بحضور أقارب العروسين وبعض أصدقاء العريس، من الوسط الرياضي، أبرزهم لاعبي الزمالك يوسف أوباما وعبدالله جمعة.

وأظهرت الصور عدم التزام الحضور بارتداء الكمامات، الأمر الذي عرضه لانتقادات لاذعة بسبب إقامة الحفل وسط ذروة الجائحة، رغم منع التجمعات من جانب الحكومة آنذاك.