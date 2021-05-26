للأمهات .. ألعاب تساعد على النمو الفكري والحركي للطفل دون اللجوء لشراء ألعاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب : أحمد الدخاخني

العمل على النمو الفكرى والحركي للطفل ليس أمراً سهلاً، لكنه يحتاج إلى أشخاص مهيئين ومتدربين للتعامل مع الطفل منذ ولادته حتى يكبر، والأم هي العامل الأساسي التى يرتبط بها الطفل عاطفياً، لذلك يستجيب بكل سهولة للتفاعل مع والدته.

وتستعرض فطوم حسن الأخصائية التربوية، العديد من الأنشطة والألعاب التى من الممكن أن تقوم بها الأم بهدف النمو الفكري والحركي لطفلها وتساعده على التفاعل مع العالم ممن حوله، والتعرف على بيئته دون اللجوء لشراء ألعاب.

ومن هذه الانشطة والألعاب ما ينمي حواس الطفل على سبيل المثال

1- لعبة الكرات الملونة

يقوم الطفل بإلقائها يميناً ويساراً، فهذا يساعده على متابعة الكرة بعيونه وتحريك يديه في اتجاهات مختلفة، وهذه العملية تساعده على تناسق الحركة بين يديه وعينه وتنمية حواسه.

2- استخدام الموسيقى

تقوم الأم بتشغيل الأغاني والموسيقى للطفل وتقوم معه بحركات إيقاعية بطريقة سهلة وبسيطة، ما تنمي حاسة السمع والنموذج الحركي أيضاً.

3- استخدام الأم لمجموعة مختلفة من الألوان

تعطي الطفل فرصة ليقوم بالتلوين والرسم ويعبر عن ما بداخله من مشاعر وأحاسيس.

4- لعبة فقاعات الصابون الطائرة في الجو تلعبها الأم مع طفلها

هذه اللعبة ممتعة جداً بالنسبة للطفل لملاحظته للفقاعات وهي طائرة في الجو، فتنمي عنده التركيز والملاحظة الجيدة.

5- لعبة المرآة وتعرٌف الطفل على ملامح وجهه المختلفة.

6- لعبة التمييز بين الأصوات المختلفة سواء أصوات طيور أو حيوانات لتنمية حواس السمع عند الطفل.

7- لعبة حل الألغاز تساعد الطفل على النمو العقلي.

8- لعبة لمس الأشياء لتحفيز حواس اللمس عند الطفل بطريقة سليمة.

9- تحفيز حاسة الشم عند الطفل عند قيام الأم بتعبير وجه الطفل وملابسه ليتعرف على أنواع العطور الجميلة.

10- لعبة الكراسي الموسيقية

تقوم الأم بتشغيل الموسيقى ووضع الكراسي وتجعل أطفالها يتحركون حول الكراسي أثناء تشغيل الموسيقى، وعندما تتوقف يجلس الأطفال على الكراسي والطفل الذى لا يجد كرسيا يخرج خارج اللعبة، وهذا نوع من النشاط الحركي للطفل.