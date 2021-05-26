في الصيف.. 14 فائدة مهمة لفاكهة البطيخ على الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الدخاخني

في فصل الصيف تنتشر أكثر الثمار التي يحبها الجميع ويفضل تناولها، وهي فاكهة البطيخ، إذ يتمتع بشعبية كبيرة كونه سهل الهضم وفاكهة لذيذة باردة منعشة ومليئة بالسوائل المفيدة لصحة الجسم, وتبلغ نسبة الماء فيه حوالي تسعة وتسعين بالمائة، فهو غذاء وشراب في الوقت نفسه.

وتستعرض الدكتورة جيهان الدمرداش أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، 14 فائدة لتناول ثمرة البطيخ للجسم وأثناء اتباع نظام لإنقاص الوزن، وهي:

١- يحتوي البطيخ على نسبة عالية من البوتاسيوم، ما يجعله قادراً على السيطرة على الملح ومنعه من رفع ضغط الدم.

٢- يقلل من تكون الحصوات في الكلى، ويساعد على علاج حصى الكلية والمثانة لأنّه يعمل على إدرار البول.

٣- يعالج التهابات البول

٤- يقوم بتنشيط ومساعدة جهاز المناعة، ويساعد على الحماية من الأمراض الفيروسية التي تنتقل بالعدوى.

٥- يحتوي البطيخ على العديد من الكاروتينات التي صنفت من ضمن الخصائص الغذائية التي تكافح مرض السرطان ومرض سرطان القولون بشكل خاص.

٦- تساعد على تبييض الأسنان ويحافظ على صحة الأسنان واللثة وذلك لاحتوائه على فيتامين c.

٧- تطهير المعدة.

٨- يحمي من الإصابة بهشاشة العظام والتهابات المفاصل.

٩- يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تقي من الإصابة بالنوبات القلبية.

١٠- يساعد البيتا كاروتين الموجود في البطيخ على تقوية الرؤية في الليل.

١١- يقوم بتعديل مستوى السكر في الدم مما يجعله ملائماً لمرضى السكري.

١٢- يساعد على تقوية جهاز المناعة ويحد من تليف الخلايا.

١٣- يساعد على تنشيط وظائف الدماغ يحول البروتين الذي تم تخزينه في الجسم إلى طاقة.

١٤- يقلل الشعور بالعطش الشديد لفترة طويلة ويعوض ما فقده الجسم من المواد الأساسية أثناء التعرق.

فوائد تناول البطيخ أثناء الريجيم.

وتقول "الدمرداش" إن للبطيخ أثر كبير في إزالة الشحوم والدهون غير المرغوب فيها في الجسم وتناوله بكميات كبيرة يساعد على تخفيف الوزن، وهو ليس مجرد ماء بل يحتوي على العديد من العناصر المهمّة، كونه غني بالبوتاسيوم وفيتامين سي والكاروتين والقليل من الكالسيوم والمغنسيوم والحديد.

وأضافت: "كل 100 جرام يحتوي على ثلاثين سعرةً حرارية، وذلك لأنه خالٍ من الدهون والكوليسترول, ويمتاز الحديد والمغنيسيوم الموجودان في البطيخ بأنهما سريعا الامتصاص مما يساهم في فقدان الوزن بسرعة".

وتابعت أخصائية التغذية العلاجية أنه يتم تناول البطيخ كشرائح أو كوجبة خفيفة بين الوجبات ويمكن صنع عصير منه أو يضاف عصيره إلى مشروب آخر فيصبح المشروب قليل السعرات صحي، ويستعمل كسلطة وتضاف إليه بعض الأعشاب والخضروات المسلوقة والملح والفلفل فيصبح غذاءً متوازناً وغنياً وقليل السعرات أيضاً.