الارشيف / لايف ستايل

علي غزلان يستقبل خطيبته فرح شعبان ونجم الزمالك المحترف في دبي (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علي غزلان - فرح شعبان

استقبل الدكتور واليوتيوبر علي غزلان، خطيبته فرح شعبان، ملكة جمال مصر 2017، داخل دبي، خلال تواجده هناك منذ عدة أيام. 

وشارك اليوتيوبر علي غزلان، عدة لقطات عبر خاصية «ستوري» بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» أظهرت استقباله للأخيرة، واحتفالاته لها في عدة أماكن، على رأسها سهرة ليلية في إحدى الخيم. 

064db6d778.jpg

90cf930fb7.jpg

853f603d8a.jpg

كما استقبل اليوتيوبر في ذات الوقت، نجم الزمالك المحترف في صفوف الدوري التركي، اللاعب مصطفى محمد المتواجد حاليًا في دبي، لقضاء عطلة صيفية بعيدة عن الملاعب. 

ec51f976d5.jpg

3e59d61d6b.jpg

خطوبة علي غزلان وفرح شعبان

وكان الدكتور، واليوتيوبر علي غزلان، أعلن خطوبته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ إذ نشرعددًا من الصور من كواليس خطوبته على فرح شعبان، ملكة جمال مصر السابقة لعام 2017، بعدسة المصور الفوتوغرافي عمر سمير، وأرفق تعليقًا على الصور الذي شاركها، قائلًا: «‏إنتي الوحيدة اللي لقيتها أجمل من اللي اتمنيته».

وأضاف «غزلان»: «من يوم ما شوفتك ما شوفتش غيرك.. كأن حياتى بدأت من النقطة دي.. كل حاجة فيا اتغيرت.. ابتديت أشوف كل حاجة بشكل مختلف.. ابتديت أعيش بجد.. حتى النفس اللى بتنفسه بقى ليه طعم تاني.. ازاى ده حصل وإمتى وليه ؟!.. معنديش تفسير غير انى بحبك.. بحبك كأني كنت تايه وفجأة وصلت».

معلومات عن فرح شعبان ملكة جمال مصر

- فرح شعبان ملكة جمال مصر للعالم عام 2017.

- الوجه الإعلامي لمباردة «أنتِ الأهم».

- سفيرة نوايا حسنة.

- درست في الثانوية النظام الدبلومة الأمريكية.

- درست علوم الحاسب في الجامعة البريطانية في مصر.

- تهوى التمثيل والسباحة والقراءة.

- ترغب في أن تكون مقدمة برامج ناجحة لتقديم برامج للأطفال.

- قدّمت حفل ملكة جمال مصر للمراهقات 2019.

- احتفل معها علي غزلان بالفلانتين، وقدّم لها الوروود وتناولا عشاء رومانسيًا.

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا