محطات من مسيرة فايزة كمال: جسدت «السيدة نفيسة» وأسلم مراد منير للزواج منها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عرفها الجمهور بصاحبة الوجة الهادئ والعيون الزرقاء، وعشقوا ابتسامتها ونبرة صوتها الحنون، تزوجت الفنانة الراحلة فايزة كمال، من المخرج المسرحي مراد منير، وأنجبت منه «يوسف وليلى».

ويتزامن اليوم 26 مايو، ذكرى وفاة الفنانة فايزة كمال، حيث يُقدم «هُن»، محطات في حياتها وأسرار تسائل عنها الجميع بعد وفاتها، خلال السطور التالية.

تقديمها شخصية السيدة نفيسة

اختفت الفنانة الراحلة فايزة كمال، عن الأضواء لعدة سنوات عقب زواجها وإنجاب طفليها، لتعود إلى الأضواء بتجسد شخصية «السيدة نفيسة»، وهو العمل الذي جعل البعض يعتقد أنها تعتزم الاعتزال عن الفن.

وجاءت فكرة العمل بعدما وافق الأزهر الشريف، على تقديم شخصية «السيدة نفيسة»، في عمل درامي للمرة الأولى.

قصة إسلام زوجها من أجلها

ترددت بعض الأخبار عن اختلاف ديانتي الفنانة الراحلة فايزة كمال، وزوجها المخرج المسرحي مراد منير، بإنه على الديانة المسيحية وهي على الإسلام، لتحسم شقيقته الفنانة ماجدة منير الأمر، عبر خاصية التعليقات، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعدما نشرت صورة لابن شقيقتها، وبدأت الأسئلة تنهال عليها، كيف تزوجت من شقيقها وهم عائلة مسيحية.

أسلم وتزوج بها.. شقيقة مراد منير توضح حقيقة الجدل

وحسمت الفنانة الجدل حول هذا الأمر، قائلةً: «الموضوع أخذ أكبر من حقه، وتم إصدار أحكام، أخي أسلم وتزوج الفنانة فايزة، وأولادهما مسلمون، لكننا كلنا عائلة واحدة محبة لبعضها».

زوجها يروي أمنياتها الأخيرة

بينما كشف المخرج المسرحي الكبير مراد منير، عن أحد أمنيات زوجته الفنانة الراحلة فايزة كمال، قبل رحيلها، وهي مقابلة الفنان الكبير محمد منير، الذي ارتبطت معه بصداقة قوية أثناء تقديمهما سويا مسرحية «الملك هو الملك»، فى ثمانينات القرن الماضي.