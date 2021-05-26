زوج ياسمين رئيس يعلق على مشاركتها في كليب حسن شاكوش: مع الأسطورة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك المخرج هادي الباجوري، زوج الفنانة ياسمين رئيس، صورًا من كليب أغنية «حبيبتي» التي تجمعها للمرة الأولى مع المطرب الشعبي حسن شاكوش، والمقرر طرحها اليوم الأربعاء 7 مساءً على قناة مزيكا.

ونشر الباجوري صورا من الكليب الذي يخرجه وتشارك فيه زوجته الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ودون عليها «مع الأسطورة».

كما نشر مغني المهرجانات حسن شاكوش صورة من الكليب عبر حسابه على إنستجرام وعلق عليها: «استنوا بكرة كليب حبيبتى مع ياسمين رئيس الساعة 7 إنتاج مزيكا».

ومن جانبها كشفت الفنانة ياسمين رئيس عن مشاركتها مع شاكوش أحدث أغانيه وأعلنت عن موعد طرحها على طريقة الفيديو كليب وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» أمس الثلاثاء:«استنوا كليب حبيبتي بكرة الساعة 7».

يشار إلى أن الأغنية من إخراج هادي الباجوري وتم تأجيل طرحها لمدة أسبوع تضامنا مع القضية الفلسطينية وأحداث غزة.

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ياسمين رئيس من مواليد عام 1985، دخلت عالم التمثيل في سن مبكرة حيث عملت في بداياتها كموديل افتتحت مسيرتها الفنية بالمشاركة في مسلسل «عرض خاص» عام 2010، مع المخرج هادي الباجوري، حيث قدمت واحدة من خمس شخصيات رئيسية به، وأدى ذلك إلى مشاركتها في العديد من الأفلام والمسلسلات.

كانت آخر أدوار ياسمين رئيس مسلسل «ملوك الجدعنة» الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني 2021 مع الفنان عمرو سعد ومصطفى شعبان ورانيا يوسف وحقق نجاحًا.

كما قدمت رئيس شخصيات عدّة، من بينها دورها في فيلم «لص بغداد»، والذي تجاوزت إيراداته 33 مليون جنيه، وكذلك «بلاش تبوسني»، و«صنع في مصر» للفنان أحمد حلمي، و«فتاة المصنع» مع المخرج الراحل محمد خان، في أولى بطولاتها.