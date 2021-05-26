زيت شجرة الشاي.. فوائد جمّة للصحة والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوردت مجلة "Elle" أن زيت شجرة الشاي (Tea Tree Oil) يتمتع بفوائد جمّة للصحة والجمال على حد سواء؛ نظرا لأنه يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات ومُعقم وقاتل للفطريات، كما أنه يساعد على شفاء الجروح.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه بفضل هذه المزايا يعد زيت شجرة الشاي سلاحا فعالا لمحاربة مشاكل البشرة مثل حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء.

ويعمل زيت شجرة الشاي أيضا على تعقيم فروة الرأس، ومن ثم يساعد في القضاء على قشرة الرأس ومواجهة تساقط الشعر، كما أنه يخلص جذور الشعر من بقايا مستحضرات العناية والتصفيف، الأمر الذي يساعد على نمو الشعر وزيادة كثافته.

ومن ناحية أخرى، يساعد زيت شجرة الشاي في علاج التهاب اللثة والتخلص من الرائحة الكريهة المنبعثة من الفم.