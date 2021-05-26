بعد بتر ساق شريف دسوقي.. نصائح للتعايش السلمي مع مرض السكر

القاهرة - سمر حسين - صحة

«قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله على كل شيء»، كان أول تعليق للفنان شريف دسوقي، عقب إجرائه العملية الجراحية، لبتر ساقه نتيجة إصابته بمرض السكر لديه، دون أن يعلم.

الواقعة الأليمة التي جددت الحزن في الوسط الفني، خاصة أن للفنان شريف دسوقي شعبية وبصمة كوميدية بين زملائه ومتابعيه، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تابع حالته الصحية، وأمرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بنقله للقاهرة لاستكمال علاج على نفقة الدولة.

ويعتبر مرض السكر من الأمراض المنتشرة التي تصيب الملايين من حول العالم، ووضع الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عددا من النصائح للتعايش السلمي مع مرض السكر باعتباره رفيق الحياة.

نصائح للتعايش مع مرض السكر

- التشخيص المبكر، ويقلل ذلك من المضاعفات ويضمن حياة أفضل.

- المتابعة الدورية والعناية بالقلب والأوعية الدموية (من خلال السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، والسيطرة على ارتفاع نسبة الدهون فى الدم).

- العناية بالكلى، والعين، والأعصاب، والقدمين.

- السيطرة على الوزن الزائد والسمنة.

- ممارسة الرياضة المعتدلة المنتظمة (حوالى نصف ساعة يوميا وأبسطها المشي).

- الإقلاع عن التدخين، والبعد عن التوتر، والحصول على قسط وافر من النوم العميق.

- عدم التدخين أو السماح بالتدخين أمامك أو بالقرب منك، والابتعاد عن الأماكن الملوث هواؤها بدخان التبغ حيث يمكنها البقاء لعدة أيام.

- تجنب التنقل خلال ساعات العمل المزدحمة، واختيار الطرق الأقل ازدحامًا بحركة المرور، حيث يمكن أن يقلل هذا من استنشاق الملوثات المرتبطة بالمرور.

- الابتعاد فورًا عن أي مصدر لرائحة غير مقبولة وتغطية الأنف بمنديل أو كمامة، ويفضل غسل الأنف والوجه والفم والغرغرة فور أو حال الوصول لأقرب صنبور مياه.

- تناول الخضراوات والفاكهة الطازجة لغناها بمضادات الأكسدة.

- تناول الأغذية الغنية بفيتامين سى لكونها مصادر رائعة لمضادات الأكسدة الطبيعية (مثل الجوافة والكيوي والبروكلي والفلفل الرومي والبرتقال والليمون والفراولة).

- أخيرا شرب الماء بوفرة حيث يمكن الجسم من التخلص من السموم بسهولة أكبر.