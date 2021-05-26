بعد شروع زوج في قتل زوجته بسبب حلم.. مفسرة أحلام: ابتعدوا عن أغاني الغدر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة غير مألوفة شهدتها منطقة شبرا الخيمة بعدما شرع زوج في قتل زوجته أثناء نومها بجواره، بعدما استيقظ فجأة على حلم شاهدها فيه وهي تخونه فاستل سكينا من المطبخ وطعنها وتم نقلها للمستشفى وهي في حالة خطرة.

«حلمت إن زوجتي بتخوني» هي الجملة التي قالها الزوج خلال التحقيقات مبررًا بها السبب الذي جعله يتخذ قرار قتلها وهي نائمة بجواره وهي واقعة غريبة حيث قرر الزوج التخلص من زوجته بسبب حلم.

تقول عبير سعيد مفسرة الأحلام: «ما رآه الزوج مجرد أحلام متداخلة لا يمكن تفسيرها فهي من النفس التي تصبح أثيرة للضغوطات والاضطرابات وهي تختلف عن الرؤية التي تكون رسالة محددة من الله سبحانه وتعالى وهي نتيجة للمشكلات وتراكمها بين الرجل وزوجته خاصة مسألة العناد التي تدفع الزوجين إلى الطلاق في النهاية».

وأضافت سعيد في تصريحات خاصة لـ«هن»: هناك وباء تفشى وهو وباء الخيانة الزوجية بسبب سهولة التواصل على الإنترنت وانتشارها بشكل كبير في المسلسلات والأفلام وأغاني الغدر والخيانة التي أصبحنا نسمعها في كل مكان ويجب الابتعاد عنها والتي مؤكدا أنها تؤثر على العقل الباطن وتأثر بها الزوج وسيطرت على داخله النفسي بجانب المشكلات التي نشأت بينهما وهذا الأمر يسهم كثيراً ظهور أضغاث الأحلام من نتيجة للمشكلات الزوجية.

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واختتمت: الحل الوحيد هو التفاهم وإن كان الزوج في هذه الحالة تأتي له هذه النوعية من الأحلام عليه أن يفعل شيئين أولها الاستعاذة من الشيطان وإبعاد الفكرة نهائيًا أو التحري بشكل كبير إذا كان يشك في تصرفات زوجته لأن هذه الأمور لا يجب أخذ قرارات فيها فالله سبحانه وتعالى حدد 4 شهود حتى تثبت تهمة الزنا والثاني هو قراءة الأذكار والحفاظ على الوضوء قبل النوم وقراءة بعض الآيات القرآنية.

وكان اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا يفيد بقيام زوج بطعن زوجته باستخدام سكين، وانتقل اللواء حاتم الحداد مدير مباحث المديرية، وتبين أن المجنى عليها تدعى «ا.ج» 27 عاما، مصابة بعدة طعنات، وتم حجزها في مستشفى ناصر العام، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها ويدعى «م ص» 37 عاما.