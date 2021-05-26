«الإفتاء» توضح حكم التزين للصلاة

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «ما حكم التزين للصلاة؟».

وجاءت الإجابة على السؤال في الفتوى رقم 5251 بأنه: «يُستَحبُّ التزين للصلاة خشوعًا لله واستحضارًا لعظمته، لا تكبُّرًا وخيلاء فإنه حرام، والمستحب للرجل أن يصلي في ثوبين أو أكثر، فإن لم يجد إلا واحدًا يتوشح به جاز؛ فعن نافعٍ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما -ولا يرى نافعٌ إلا أنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ مَنْ تزينَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَأْتَزِرْ إِذَا صَلَّى» أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى".وعليه: فيستحب للمسلم أن يتزين قبل الصلاة ويلبس أفضل الثياب».