داعية إسلامي عن «الاغتصاب الزوجي»: «يجيب هدية.. ولو طلب عينها مش هتتأخر»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

علّق الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة، والداعية الإسلامي، على حالات الاغتصاب الزوجي، قائلا: «عند اعراض الزوجة عن العلاقة لأي سبب بدني أو نفسي، لا ينبغي على الزوج أن يُصر على ذلك، وعليه أن يقدر هذا الظرف، ناصحًا الأزواج بإحضار هدايا جميلة للزوجة قبل العملية، موضحًا: « بعدها لو طلب عينها مش هتتأخر».

العلاقة الزوجية حق مشترك

وأضاف «عامر»، خلال حواره على شاشة «إم بي سي مصر 2»، أن العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة، حق مشترك بين الزوجين، كما أنه يرى أن الحق يُطلب بحقه، فلا بد أن يُحسن الزوج في المعاشرة أولا، وأن يُحسن معاشرة زوجته، وأن يمطرها بالكلام الطيب، ويقدم لها هدايا جميلة، ويُحسن هيئته، حتى إنه لو طلب عينيها لن تتأخر.

على الزوج أن يحسن هيئته

وأشار الأمين العام المساعد للدعوة، إلى أن الزوج الذي يقصر في النفقة، ولا يُمطر زوجته بالكلام الحسن والطيب، أي بخيل في الكلمات الجميلة فضلًا عن بخله المالي، وفي أي عمل جميل يقدمه لزوجته، فهي بالتأكيد سترفض معاشرته، ولن تكون لها قابلية أن تُعطية حقه الشرعي، فعلى الزوج أن يُحسن هيئته.

وأردف الداعية الإسلامي، أن الكذب في الحديث الذي يقال للزوجة مباح من أجل المعاشرة بالمعروف، مستشهدًا بقول الرسول عليه السلام «استَوصوا بالنِّساءِ خيرًا فإنَّهنَّ عندَكُم عَوانٍ»، وقال أيضًا «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن الحياة الزوجية ليست بالعنف والإكراه.

وشدد على أن الاغتصاب الزوجي والإكراه مكروه شرعًا، مصداقًا لقول الله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا».