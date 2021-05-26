خبيرة تجميل تستعرض 3 وصفات من أجل بشرة أكثر نضارة.. اعرفيهم

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت مروة حمدي، خبيرة التجميل، إن التدخين يزيد من ظهور الخطوط حول الفم وكذلك تناول الألبان بكثرة ولكنه يظهر خطوط رفيعة، مشيرة إلى أنه يجب اتباع عدة أشياء من أجل تأخير ظهور الخطوط، لافتة إلى ضرورة وضع كريم قبل النوم مباشرة وكذلك استخدام ماكينة سعرها 200 جنيه فقط، مؤكدة على أنه من لا يستطيع شرائها يمكن أن يستخدم الثلج.

وأضاف «حمدي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يُعرض على شاشة «dmc» اليوم الثلاثاء، أنه يوجد «بيز كريم» يمكن شراءه من الصيدلية أو من العطار ويمكن وضعه على الوجه بعد معالجته في البيت وإضافة فيتامين إيه عليه والثيرم، ويمكن أيضًا استخدام هذا الكريم أسفل العين أو حول الفم، من أجل تأخير ظهور الخطوط ويضم حمض الهيالورونيك آسيد الذي يعمل على علاج الخطوط الرفعية في البشرة.

فيتامين A

وأوضحت، أن فيتامين «إيه» يتم تخفيفه بالأولفيرا جيل حيث يشد البشرة ويجعلها شكلها أفضل، لافتة إلى استخدام الخلطة لمدة أسوعبين متتالين ستقلل ظهور التجاعيد البسيطة حول الفم ويمكن الاحتفاظ بهذه الخلطة في الثلاجة.

وأشارت خبيرة التجميل، إلى أن وصفة الخميرة أيضًا تؤدي دور الفيلر الذي تستخدمه السيدات من أجل زيادة تجميل بشرتها، وتضم هذه الخميرة لبان دكر مع إضافة معلقة عسل وزيت بذر الكتان ويتم ترك الخلطة لمدة 10 دقائق على الوجه ثم يتم غسل الوجه بمياه فاترة، لافتة إلى أن هذه الخلطة تستخدم مرتين فقط في الأسبوع.

فوائد «اللبان الدكر»

وأكدت، أن الصمغ العربي «اللبان الدكر» له فوائد كثيرة جدا لأن شربه صباحا بكمية صغيرة يعمل على حرق الدهون وينقي الجسم ويوجد منه بودرة أو حبيبات صغيرة، مبينة أنه يمكن الحصول عليه من العطارين.

ولفتت مروة حمدي، إلى أن هناك وصفة الجنزبيل التي يضاف إليها زيت لبن الذكر واللبن، تقلل من ظهور التجاعيد في البشرة حيث تحفز الكولاجين على الإفراز بزيادة مطالبة البنات اللائي تخطوا 21 عاما باستخدامها من اجل شد البشرة.